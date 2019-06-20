FİNANS

Güvenlik güçlerinin eli yerli tabancayla güçleniyor

FİNANS HABERLERİ  | 20.06.2019 11:09 | Son Güncelleme

Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında güvenlik güçleri tarafından kullanılan silahlar, ateş gücü yüksek olanlarıyla değiştiriliyor - Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz tarafından son dönemde partiler halinde 37 binden fazla Mete tabancası teslim edildi - Sözleşmeye bağlanan 235 bin tabancadan toplamda 110 binden fazlası kullanıma sunuldu

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen özgün tabancaların kullanımı yaygınlaşıyor.

Güvenlik birimlerinin hafif ve etkin bir silaha sahip olması amacıyla üretilen özgün yerli tabanca Mete'nin, güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Bu kapsamda, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile sözleşme imzalayan Samsun Yurt Savunma Sanayi ve Ticaret AŞ "TP9 SF Mete" ve Sarsılmaz Silah Sanayi AŞ "SAR9 Mete" tabancalarını üretiyor.

Özgün Yerli Tabanca Geliştirilmesi Projesi kapsamında ortaya konulan bu tabancalarla güvenlik güçleri tarafından kullanılan silahlar, ateş gücü yüksek olanlarla değiştiriliyor.

Samsun Yurt Savunma ve Sarsılmaz, son dönemde partiler halinde 37 binden fazla Mete tabancasını teslim etti. Böylece teslimat sayısı 110 bini geçti. İmzalanan sözleşmeler doğrultusunda, güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 235 bin tabanca tedarik edilecek.

Her iki tabanca da yüksek sıcaklık testlerinden, tuz sisi dahil zorlu çevresel koşul ve düşük sıcaklık testlerinden başarıyla geçti.

9x19 milimetre kalibreli mermi ateşleyen tabancalar, 30 bin atım namlu ömrüyle dikkati çekiyor.

Yarı otomatik tabancalar, polimer gövdeye ve 750 gram ağırlığa sahip.

Tabancalar, iğne ateşleme ve tek hareket tetik mekanizmalarıyla görev yapıyor.

Görevin gerektirdiği aksesuarlarla donatılabilen tabancalar, hafif ve etkin yapısıyla güvenlik güçlerine hizmet ediyor.

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