Güvenlik ve Sivil Savunma Fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’ncisi düzenleniyor

İSTANBUL, (DHA) -Orta Doğu’nun önde gelen Ulusal Güvenlik ve Sivil Savunma temalı uluslararası fuarı Milipol Katar’ın bu yıl 12’incisi düzenleniyor. Organizasyonun şimdiye kadarki en kapsamlı örneği olacak olan fuarda Türkiye’den şirketler de ürün ve çözümlerini sergileyecek. Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Tani himayesinde yapılacak olan Milipol Katar 2018, 3 gün boyunca dünyanın her yerinden, güvenlik ve emniyet alanlarındaki en yeni inovasyonlarını sergilemek isteyen sektörün önde gelen aktörlerini ağırlayacak. Uluslararası uzmanlar, savunma sanayisine yönelik yeni ürün ve çözümlerini, 29-31 Ekim 2018 tarihleri arasında Doha Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecek (DECC) fuar ve konferansta tanıtacak. 3 GÜN SÜRECEK Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al-Tani himayesinde yapılacak olan Milipol Katar 2018, 3 gün boyunca dünyanın her yerinden, güvenlik ve emniyet alanlarındaki en yeni inovasyonlarını sergilemek isteyen sektörün önde gelen aktörlerini ağırlayacak. Fuara Katar, Fransa, Türkiye, Bulgaristan, Çin, Danimarka, İtalya, Almanya, İspanya, Fas, İngiltere, ABD, Rusya ve Slovenya’dan savunma uzmanlarının katılması planlanıyor. Katılımcılar arasında kamu güvenliği, savunma çözümleri ve ekipmanları, telekomünikasyon güvenliği ve teknolojileri, yangınla mücadele, radyasyon tespiti, acil durum ekipmanları, emniyet güçleri ürünleri, iletişim yazılımları ve havaalanı güvenliği sistemleri bulunuyor.

SİVİL SAVUNMA VE ULUSAL GÜVENLİKLE İLGİLİ KURULUŞLARI BİR ARAYA GELECEK Katar Devleti İçişleri Bakanlığı ve Fransa merkezli Comexposium Security şirketi tarafından düzenlenen Milipol Katar Fuarı’nda, aralarında Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere ve Kuzey Amerika’nın da bulunduğu çeşitli ülkelerin pavyonları yer alacak. Organizasyon alıcılar, satın alma danışmanları, kullanıcılar, güvenlik ve emniyet uzmanları, üreticiler ve distribütörler arasında önemli bir köprü işlevi görüyor. Fuar, sivil savunma ve ulusal güvenlikle ilgili kuruluşlara, dünya nüfusunun güvenlik ve emniyetine nasıl katkıda bulunabileceklerini sergileme fırsatı sunulacak. Fuara katılacak şirketler arasında çeşitli sektörlere yönelik güvenli Android cihazlar geliştiren Rusya merkezli Magmid Ltd; radyasyon güvenliğinde yenilikçi çözümler sunan Fransa merkezli Mirion Technologies; ve dünya çapında üst düzey güvenlik ve denetim çözümleri ve hizmetleri sağlayıcısı Çinli Nuctech Company de yer alıyor. “ÇITAYI MİLİPOL BELİRLİYOR”

Ulusal güvenlik ve sivil savunmanın her ulusun temel yapı taşlarından olduğuna dikkat çeken Milipol Etkinliklerden Sorumlu BT& Güvenlik Direktörü Michael Weatherseed, “Nüfustaki artış ve dijital dönüşümün etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte devletler, kamu kurumları ve özel şirketler, halklarının ve kuruluşlarının güvenliğini sağlamak için daha akıllı güvenlik çözümleri arayışına girdiler. Fuar, güvenlik uzmanlarının en son çözümlerini sergilemeleri ve karar vericilerle alıcıların mevcut ve potansiyel yeni ortaklarla bire bir görüşmeler gerçekleştirmeleri için eşsiz bir fırsat sunuyor. Milipol Katar 2018 ulusal güvenlik ve sivil savunma sektörü için tam anlamıyla çıtayı belirliyor” dedi. KONFERANS VE PANELLER DÜZENLENECEK Uluslararası katılımcılar ve ülkelerin talepleriyle güçlü bir katılım sağlandığını belirten Weatherseed, “Milipol Katar’a ilk kez canlı demoların eklenmesi, dünyanın her köşesinden gelen ulusal güvenlik liderlerine teknolojilerini kontrollü bir ortamda sergileme imkanı sunacak. Böylece kilit karar vericiler, katılımcılar, ziyaretçiler ve alıcılar yeni ürün ve inovasyonları canlı olarak izleme fırsatına sahip olacak” şeklinde konuştu.