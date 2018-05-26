FİNANS

Güvensiz 13,5 milyon ithal ürüne geçit verilmedi

FİNANS HABERLERİ  | 26.05.2018 13:03 | Son Güncelleme

Ekonomi Bakanlığınca, güvenirliğinden şüphe duyulan ithal malların yurda girişinden önce laboratuvarlarda test edilmesine yönelik uygulamanın hayata geçirildiği Temmuz 2017'den bu yana, gümrüklere gelen 470 milyon ürün teste tabi tutuldu - Sıkı ithalat denetim politikası çerçevesinde uygunsuz bulunan 13,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi

DİLARA ZENGİN - Ekonomi Bakanlığınca, güvenirliğinden şüphe duyulan ithal malların yurda girişinden önce laboratuvarlarda test edilmesine yönelik uygulamanın hayata geçirildiği Temmuz 2017'den bu yana 470 milyon ürün test edilirken, uygunsuz bulunan 13,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi.

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığından edindiği bilgiye göre, sıkı ithalat denetim politikası çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri özenle devam ediyor. Bu kapsamda özellikle tüketicilere doğrudan sunulan, aralarında oyuncak, ampul, küçük ev aletleri ve cep telefonunun da yer aldığı ürünler titiz bir şekilde denetleniyor.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin talimatıyla güvenirliğinden şüphe duyulan ithal malların yurda girişinden önce laboratuvarlarda test edilmesine yönelik uygulamanın başladığı Temmuz 2017'den bu yana toplam 470 milyon ürün teste tabi tutuldu.

Bu dönemdeki testler sonucunda uygunsuz bulunan 13,5 milyon ürünün ithalatına izin verilmedi.

- Gümrüklerde en çok oyuncaklar takıldı

Teste yönlendirilen ürünler arasında gümrüklere en çok takılan ürün oyuncak oldu. Teste tabi tutulan 200 milyon oyuncağın 4,8 milyonun ithalatına izin verilmedi.

Uygunsuz bulunan ürünler sıralamasında oyuncağı, led ampul ve iş eldiveni takip etti. Test edilen 42 milyon led ampul ve 20 milyon iş eldiveninden her iki ürün kaleminde de 2,2 milyon ürün uygunsuz bulundu.

Elektrikli küçük ev aletleri ve cep telefonları da gümrüklerde takılan diğer tüketici ürünleri oldu. Teste yönlendirilen 3 milyon elektrikli küçük ev aletleri ve 1,8 milyon cep telefonundan her iki kalemde de 20 bin ürün uygunsuz bulunarak ithalatlarına izin verilmedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Bakanlığı ithalat ürün güvenliği

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