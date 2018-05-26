Güvensiz 13,5 milyon ithal ürüne geçit verilmedi

Teste yönlendirilen ürünler arasında gümrüklere en çok takılan ürün oyuncak oldu. Teste tabi tutulan 200 milyon oyuncağın 4,8 milyonun ithalatına izin verilmedi.

AA muhabirinin Ekonomi Bakanlığından edindiği bilgiye göre, sıkı ithalat denetim politikası çerçevesinde ürün güvenliği denetimleri özenle devam ediyor. Bu kapsamda özellikle tüketicilere doğrudan sunulan, aralarında oyuncak, ampul, küçük ev aletleri ve cep telefonunun da yer aldığı ürünler titiz bir şekilde denetleniyor.

Uygunsuz bulunan ürünler sıralamasında oyuncağı, led ampul ve iş eldiveni takip etti. Test edilen 42 milyon led ampul ve 20 milyon iş eldiveninden her iki ürün kaleminde de 2,2 milyon ürün uygunsuz bulundu.

Elektrikli küçük ev aletleri ve cep telefonları da gümrüklerde takılan diğer tüketici ürünleri oldu. Teste yönlendirilen 3 milyon elektrikli küçük ev aletleri ve 1,8 milyon cep telefonundan her iki kalemde de 20 bin ürün uygunsuz bulunarak ithalatlarına izin verilmedi.

