FİNANS

Güvensiz asansörlere 1,9 milyon liralık ceza

FİNANS HABERLERİ  | 20.07.2019 11:04 | Son Güncelleme

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, vatandaşların günlük hayatta sıkça kullandığı asansörlere yönelik denetimlerini artırırken yılın ilk yarısında uygunsuz bulunan 928 asansör için 1,9 milyon lira para cezası kesildi - Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında, yılın ilk altı ayında 32 bini aşkın sanayi ürünü denetlenirken bunlardan 9 bin 678'i uygunsuz bulundu - Bu dönemde uygunsuz bulunan ürünler için toplam 2,5 milyon lira idari para cezası verildi

DİLARA ZENGİN - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, can güvenliği açısından yüksek risk taşıyan asansörlere yönelik denetimlerini sıkılaştırırken, yılın ilk yarısında uygunsuz bulunan 928 asansör için 1 milyon 885 bin 136 lira para cezası uyguladı.

Piyasadaki sanayi ürünlerinin güvenliği ve mevzuata uygunluğunu sağlamakla sorumlu bakanlık, söz konusu ürünlere yönelik denetimlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

AA muhabirinin Piyasa Gözetimi ve Denetimi Raporu'ndan derlediği bilgilere göre, ocak-haziran döneminde farklı modelde toplam 32 bin 86 sanayi ürününün denetimi gerçekleştirildi.

Söz konusu ürünlerin 9 bin 678'i mevzuata aykırı bulunurken, 320 ürün teste gönderildi ve 86 ürün için toplatma kararı verildi. Ayrıca 741 üründeki uygunsuzluğun düzeltilmesi için süre tanındı.

- En çok taşınabilir basınçlı ekipmanlar denetlendi

Piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri sonucunda, tespit edilen uygunsuzluklara ilişkin yılın ilk yarısında toplam 2 milyon 539 bin 520 lira idari para cezası verildi.

Bu dönemde en çok denetlenen ürün grupları taşınabilir basınçlı ekipmanlar, elektrikli ekipmanlar ve enerji verimliliği oldu.

Uygunsuzluk oranının en yüksek olduğu ürün grupları ise yüzde 77 ile taşınabilir basınçlı ekipmanlar olarak tespit edildi. Taşınabilir basınçlı ekipmanları yüzde 31 ile basınçlı ekipmanlar izledi.

Altı aylık dönemde denetlenen her 100 üründen yaklaşık 30'u uygunsuz bulundu. Böylece denetlenen ürünlerdeki ortalama uygunsuzluk oranı yüzde 30,16 olarak belirlendi.

- Asansörlere sıkı takip

Bakanlık, can güvenliği açısından yüksek risk taşıyan ürünlerden asansörlere yönelik denetimlerini de yoğunlaştırdı.

Vatandaşların günlük hayatta en fazla kullandığı asansörler, altı aylık dönemde en çok para cezası verilen ürün grubu oldu.

Yılın ilk yarısında toplam 3 bin 129 asansör denetlenirken bunların 928'i uygunsuz bulundu. Uygunsuz bulunan asansörler için bu dönemde toplam 1 milyon 885 bin 136 lira idari para cezası uygulandı.

En çok idari para cezasının verildiği diğer ürün grupları ise 336 bin 294 lirayla elektrikli ekipmanlar, 134 bin 197 lirayla basınçlı ekipmanlar oldu.

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Anahtar Kelimeler:
asansör Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

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