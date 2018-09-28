FİNANS

Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 28.09.2018 13:33 | Son Güncelleme

MERSİN'in Erdemli ilçesinde 30 bin dönüm arazide 400 bin ton üretimin yapıldığı, Türkiye ekonomisine katkı veren domateste güz hasat dönemi başladı.

Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin), (DHA)- MERSİN'in Erdemli ilçesinde 30 bin dönüm arazide 400 bin ton üretimin yapıldığı, Türkiye ekonomisine katkı veren domateste güz hasat dönemi başladı. Ürün fiyatları üretecinin yüzünü güldürdü.
Erdemli Ziraat Odası (EZO) Başkanı Rasim Şahin, Oda Genel Sekreteri Aydın Çiftçi, Ziraat Mühendisi Ali Tunç ile ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Hüsametli Mahallesi’nde domates hasadına katıldı. Burada üreticilerle bir araya gelen Şahin, kaliteli ve kimyasal katkı maddesiz üretim yapılmasına yönelik eğitimlerin ardından doğal ürün yetiştirildiğini söyledi.
İlçe genelinde açıkta 30 bin dönüm arazide 400 bin ton domates üretilerek ülke ve ilçe ekonomisine büyük katkı sağladığını belirten Şahin, "Domates fiyatlarından üreticimiz de köylülerimizde memnun. Tüccar domatesi dalında 3 liradan satın alıyor. Bu fiyat üreticimizi sevindirmiştir. Tek sıkıntımız girdi maliyetlerinin yüksek olmasıdır" dedi.
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Erdemli'de üretilen domatesin ihracat için önemli olduğunu kaydeden Şahin, şunları söyledi:
"Türkiye'den domates alımı serbest bırakıldı denilmesine rağmen henüz Rusya'ya ihracatını yapmıyor. Fakat Ortadoğu'da Irak, Suriye, Suudi Arabistan, İsrail'e ihraç ediliyor. Balkan ülkelerinden Romanya başta olmak üzere AB ülkelerinden ise Almanya'ya ihracat gerçekleştiriliyor. Temennimiz Rusya'nın da en kısa zamanda domates alımı yapmaya başlamasıdır. Rusya'da domates alımlarına başlarsa fiyatlar daha da iyi olacaktır."
Şahin, domates üreticisinin son 10 yılın en iyi fiyatıyla satış yaptığını ve ürettiğinin karşılığını aldığını sözlerine ekledi.

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Güz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyorGüz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyorGüz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyorGüz domatesi, üreticinin yüzünü güldürüyor

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