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Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2019 16:39 | Son Güncelleme

KORE Ticaret- Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) Genel Direktörü Hyeon Cheol Kim, Türkiye ve Güney Kore arasında iş birliğini artırmak istediklerini belirtti.

Güzellikte Güney Kore ile işbirliği

İSTANBUL, (DHA) - KORE Ticaret- Yatırım Teşvik Ajansı (KOTRA) Genel Direktörü Hyeon Cheol Kim, Türkiye ve Güney Kore arasında iş birliğini artırmak istediklerini belirtti. Güney Kore menşeili şirketler kozmetik sektöründe son yıllarda dünya çapında etkin hale gelirken, Hyeon Cheol Kim Güney Kore Konsolosluğu’na bağlı hizmet veren KOTRA şirketinin 85 ülkede 128 şubesi olduğunu belirtti.
Hyeon Cheol Kim, "Güney Kore firmalarının Türkiye pazarındaki ticari aktivitelerine kâr amacı gütmeksizin destek veren bir devlet kurumu olarak Türkiye içinde desteklerimize kozmetik ve daha birçok sektörde 30 yılı aşkın süredir devam ediyoruz. Güney Kore ve Türkiye arasında kozmetik alanındaki iş birliğini artırarak iki ülke arasındaki bağları daha da kuvvetlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.
TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİ
KOTRA ile Türkiye’de iş birliği yapan ve çalışmalarını sürdüren Yunus Eğitim Müdürü ve Uzman Estetisyen Neyran Çolakoğlu da "Güney Kore güzellik alanındaki trendleriyle dünya güzellik sektörüne yön veriyor. Türkiye’de ilgiyle takip edilen Kore’nin güzellik alanındaki son gelişmelerini KOTRA ile birlikte düzenlediğimiz etkinlikler ve eğitimler ile Türkiye’de tanıtmaktan dolayı memnuniyet duyuyoruz. Bu kapsamda son olarak geliştirilen biyoelektrik enerji terapi cihazlarıyla vücutta incelme ve cilt bakımı yapan yeni nesil radyofrekans teknolojilerini geliştiren ve üretimini yapan Human Dream firmasıyla ortak bir eğitim projesi gerçekleştirdik. Projeye kurumumuzdan mezun olanlar ve mevcut öğrencilerimizin yanı sıra sektörde yenilikleri takip eden ve Güney Kore ile işbirliği yapmak isteyen güzellik merkezleri yetkilileri de katıldı" dedi.
YENİ NESİL TEKNOLOJİLER YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR
Human Dream firmasının Güney Kore’de yaşlanma ve hastalık önlemeye yönelik AR-GE çalışması ve bununla ilgili ürünler ürettiğini ifade eden Çolakoğlu, "Cildin sağlıklı ve güzel korunması için AR-GE çalışması ile tanınan Human Dream, çeşitli radyo frekans cihazları ve uygulama programları ile entegre cilt bakım sistemini sunuyor. Kanıtlanmış klinik çalışmaları ile Kore’de hastane, poliklinik ve güzellik merkezinde kullanılan ürünlerin ABD, Çin ve Japonya gibi 20 ülkeye ihracat yapılıyor" şeklinde konuştu.
Biyoelektrik enerji terapi cihazlarının çalışma prensibi hakkında bilgiler veren Çolakoğlu, "Vücudumuzdaki mevcut bioelektrik enerjisini radyofrekans dalgalarıyla aktive ederek cilt altı bağ dokusunun geliştirilmesi prensibine dayanan bu yenilikçi sistem hedeflenen bölgede yağ yıkımına sebep olarak incelme sağlıyor. Bir başka hedef bölgesi cilt gençleştirme için ise cildimizdeki destek kaynağı bağ doku hücrelerini çalıştırarak kolajen ve elastin üretimini artırıyor. Bu sayede ciltte sıkılaşma ve içeriden sağlıklı bir dolgunlaşma gerçekleşmiş oluyor" dedi.

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Güzellikte Güney Kore ile işbirliğiGüzellikte Güney Kore ile işbirliği

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