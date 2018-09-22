FİNANS

GYİAD'da "iş adamları" gitti, "iş insanları" geldi

FİNANS HABERLERİ  | 22.09.2018 12:27 | Son Güncelleme

Derneğin adı "GYİAD" markası korunarak "Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği" olarak değiştirildi - GYİAD Başkanı Yiğit Savcı: - "Ülkemizde kadın istihdamının artması için çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz, 2028 yılına kadar iş dünyasında çalışan kadın ve erkeklerin oranının eşit olması"

İSTANBUL (AA) - Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), tüzük tadil çalışmalarının tamamlanmasının ardından "GYİAD" markasını koruyarak derneğin adını "Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği" olarak değiştirdi.

GYİAD'dan yapılan açıklamaya göre, sivil toplum kuruluşlarında cinsiyet eşitliğine dikkati çekmek ve ayrımcı dil kullanılmasının önüne geçmek için unvanların "iş insanları" olarak değiştirilmesi yönünde bir dönüşümü destekleyen GYİAD, tüzük tadil çalışmalarını tamamladı. Derneğin adı "GYİAD" markası korunarak "Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği" olarak değiştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GYİAD Başkanı Yiğit Savcı, GYİAD'ın, gerçekleştirdiği proje ve hayata geçirdiği değişimlerle cinsiyet eşitliğine her dönemde vurgu yapan, kamuoyunda örnek bir dernek olduğunu kaydetti.

Savcı, 2006 yılında ilk kadın başkanlarını seçtiklerini, bugün de yönetim listelerinde kadın ve erkek üye sayılarının eşit olduğunu belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı:

"32 yıldır faaliyetlerine devam eden derneğimizin genel kurulunda tarihi bir gün yaşadık ve genç iş örgütleri arasında yine çok önemli bir ilke imza attık. Göreve başlarken 21. yüzyılın dinamiklerine ve GYİAD’ın öncü rolüne uygun olarak kadın, dijitalleşme ve sanat başlıklarında 'dönüşüm' üzerine projeler ortaya koyacağımızı söylemiştim. KOBİ'lerin dijitalleşmesi, sanatın dönüştürücü gücünün girişimcilikte kullanılması, 'GYİAD Akademi' vasıtasıyla verilen eğitimlerle gençlerimize girişimcilik bakış açısının kazandırılması, iş hayatında kadının yaşadığı sorunlara dikkat çekilmesi ve yönetim kademelerinde daha çok kadının bulunması gibi konular dönüşüm projelerimizin odağını oluşturuyor. Gerçekleştirdiğimiz isim değişikliği ışığında söyleyebilirim ki ülkemizde kadın istihdamının artması için çalışmalarımız devam edecek. Hedefimiz, 2028 yılına kadar iş dünyasında çalışan kadın ve erkeklerin oranının eşit olması."

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Anahtar Kelimeler:
Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği GYİAD

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