İstanbul, 19 Eylül (DHA) - Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD), tüzük tadil çalışmalarını tamamladı ve derneğin adı GYİAD markası korunarak "Genç Yönetici ve İş İnsanları Derneği" olarak değiştirildi.

Sivil toplum kuruluşlarında cinsiyet eşitliğine dikkat çekmek ve ayrımcı dil kullanılmasının önüne geçmek için ünvanların "iş İnsanları" olarak değiştirilmesini destekleyen GYİAD'ın Başkanı Yiğit Savcı gerçekleştirdikleri proje ve hayata geçirdiği değişimlerle kamuoyuna örnek olan bir dernek olduklarını belirtti ve şöyle devam etti:

"2006 yılında ilk kadın başkanımızı seçmiştik, bugün de yönetim listemizde kadın ve erkek üye sayımız eşit.

"Sonuç olarak 32 yıldır faaliyetlerine devam eden derneğimizin genel kurulunda tarihi bir gün yaşadık ve genç iş örgütleri arasında yine çok önemli bir ilke imza attık.

"Göreve başlarken 21. Yüzyılın dinamiklerine ve GYİAD’ın öncü rolüne uygun olarak kadın, dijitalleşme ve sanat başlıklarında 'Dönüşüm' üzerine projeler ortaya koyacağımızı söylemiştim.

"Kobilerin dijitalleşmesi, sanatın dönüştürücü gücünün girişimcilikte kullanılması, ‘GYİAD Akademi’ vasıtasıyla verilen eğitimlerle gençlerimize girişimcilik bakış açısının kazandırılması, iş hayatında kadının yaşadığı sorunlara dikkat çekilmesi ve yönetim kademelerinde daha çok kadının bulunması gibi konular dönüşüm projelerimizin odağını oluşturuyor.

"Gerçekleştirdiğimiz isim değişikliği ışığında söyleyebilirim ki ülkemizde kadın istihdamının artması için çalışmalarımız devam edecek, hedefimiz 2028 yılına kadar iş dünyasında çalışan kadın ve erkeklerin oranının eşit olması."

Türk Sanayici ve İşadamları Derneği'nin adı da bir süre önce, TÜSİAD markası korunarak, "Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği" olarak değiştirilmişti.



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