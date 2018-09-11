GYİAD/Savcı: Cari açığı kapatmanın yolu teknoloji girişimlerinden geçiyor

İstanbul, 11 Eylül (DHA) - Genç Yönetici ve İş Adamları Derneği (GYİAD) Başkanı Yiğit Savcı, Türkiye’den çıkan bir girişimin geçtiğimiz yıllarda 600 milyon dolara yabancılara satıldığını ve girişimcilik ekosistemi geliştirebilirse, cari açığın kapatabileceğini belirtti.

Yiğit Savcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıkladığı, girişimci adaylarına 200 bin TL hibe verilmesine yönelik uygulamanın, girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkıda bulunacağını söyledi.

Bireysel Genç Girişim (BİGG) Programı kapsamında hayata geçirilecek Teknogirişim Sermayesi Desteği’nin devletin attığı çok değerli bir ilk adım olarak ele alınması gerektiğini belirten Savcı şöyle konuştu:

“Ülkemizde geliştirilerek geçtiğimiz yıllarda yaklaşık 600 milyon dolara yabancı bir şirkete satılan internet girişimi, yine yakın zamanda 728 milyon dolara Çinli dünya devine satılan e-ticaret şirketi ve geçen yıl sadece bir bölümü 100 milyon dolar karşılığında ABD’li bir şirkete devredilen oyun şirketi örneklerinde de görebileceğimiz gibi, teknoloji girişimcilerinin ekosistemini geliştirebilirsek, cari açığımızı hızla kapatabiliriz.

“Dünya 21. yüzyılda hızla dönüşürken, ülkemizdeki teknoloji girişimcilerinin önünü açarak bu girişimleri sürdürülebilir kılacak kurgular oluşturulması gerekiyor.

“Tohum aşamasından başlayarak, devlet destekleri, melek yatırıcım destekleri de dahil olmak üzere, teknoparklarla, inkübasyon merkezleriyle verilen desteklerin aktif şekilde girişimciler tarafından kullanılmasını önemli buluyoruz.

“Ayrıca derneğimiz de GYİAD Akademi ile girişimcilere eğitimler ve mentörlük desteği sağlamakta; dolayısıyla, sadece maddi hibelerle yetinmeden, yola çıkan bütün girişimcilerin büyük resme odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum.

“GYİAD olarak ilgili bakanlığa ilettiğimiz, start-up’lardan ilk 3 yıl boyunca KDV alınmamasına yönelik önerimizin de bu tür maddi desteklerle birlikte değerlendirilmesinin ekosisteme faydalı olacağına inanıyorum.

“Teknoloji vergi dairelerinin kurularak, Türkiye’de özellikle ihracatın destekleneceği yazılımların ve donanımların üretiliyor olması da son derece önemli.

“Tüm bunlara ek olarak, online mecralarda yapılacak yatırımların da Türkiye’nin yarınlarını hazırlayacağı düşüncesindeyiz.” (Fotoğraflı)

