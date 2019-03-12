GYODER, MIPIM'de yatırımcılarla buluştu

İSTANBUL (AA) - Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), uluslararası gayrimenkul fuarı MIPIM’de yatırımcılarla buluştu. GYODER açıklamasına göre, Türkiye'nin Gayrimenkul Platformu GYODER, 12-15 Mart'ta Fransa’nın Cannes şehrinde düzenlen Uluslararası Gayrimenkul Fuarı MIPIM 2019’da yerini aldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen GYODER Başkanı Feyzullah Yetgin, bu yıl 30’uncu kez düzenlenen, son 5 yıldır İTO’nun düzenli olarak iştirak ettiği MIPIM’in, dünyanın en prestijli gayrimenkul fuarılarından biri olduğunu belirtti. Yetgin, "Artık ülkelerin değil marka şehirlerin öne çıktığı MIPIM’de düzenli olarak yer alan İstanbul Ticaret Odası'nı, ülkemizin ve gayrimenkul sektörümüzün tanıtımı adına destekliyoruz. Son dönemin ekonomik konjonktürünü dikkate alarak, 2019 yılında farklılıklar oluşturmak, sektörün birlikteliğini yurt dışındaki platformlarda vurgulamak, Türkiye’yi ve İstanbul’u anlatmak adına büyük önem taşıyan MIPIM’de, gayrimenkul sektörümüzün yabancı yatırımcılar için gelecek vadettiğini çok iyi anlatmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye gayrimenkul sektörünün dünya ile kıyaslandığında daha çok potansiyel içerdiğine dikkati çeken Yetgin, "İstanbul önemli bir marka şehir. Ama bu çok özel şehrin özelliklerinin, yatırımcı gözünde nasıl bir fizibilite sunduğunu bizim anlatmamız, paylaşmamız lazım. Bu noktada MIPIM ekosistemi çok önemli. Biz kendimizi üst seviyede, geniş katılımlarla ifade etmezsek bunu başka ne şekilde yapabiliriz? Birçok yol var ama özellikle gayrimenkul dünyasının en önemli organizasyonlarından biri olan MIPIM’i en verimli şekilde değerlendirmeliyiz. MIPIM’de son yıllarda yakalanan bu konsantrasyonun artarak devam etmesi gerektiğini, belediyelerimiz nezdinde de temsilin çok önemli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu. MIPIM’in bir gayrimenkul satış fuarı olmadığını dile getiren Yetgin, sözlerini şöyle sürdürdü: “MIPIM, mevcut veya planlanan büyük gayrimenkul projelerine ortak bulunması açısından önemli bir platform. Sadece şirketler bazında değil, kamu tarafında, örneğin Kanal İstanbul gibi büyük projeler için de ortaklıklar tesis edilmesi açısından da burada önemli adımlar atılabilir. Amacımız ülkemize yatırımcı çekmek, büyük ölçekli projelerin büyük iş birliklerle yapılmasını sağlamak. Kısa vadede sonuç alınmıyor gibi görünse de, orta ve uzun vadede MIPIM ortamının, tıpkı katılan diğer marka şehirler gibi çok önemli olduğunu gözardı etmemek lazım. GYODER olarak, İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle, üyelerimizle birlikte yer aldığımız fuarda büyük bir sinerji oluşturarak, ülkemizin tanıtımına katkıda bulunacağımıza inanıyoruz."