"HAB'da Türkiye'ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetler olacak"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikasının tarihi bir rol üstlendiğini belirterek, "Başkanlığımız, mümkün olan her türlü desteği verecek. Burada nihai ortam oluştuğunda, Türkiye'ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetlerin olacağını göreceğiz." dedi.

Demir, Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, savunma sanayinin, yüksek düzeyde kalite ve üretim standartları gerektiren ileri teknolojilerin kullanıldığı rekabetçi bir sektör olduğunu söyledi.

Sektörde sürdürülebilirliği sağlamanın en önemli unsurlarından birinin yerlileştirme ve millileştirme oranlarının artırılması olduğuna dikkati çeken Demir, "Tedarik projeleriyle sektöre yön veren Başkanlığımız, stratejileri belirleme ve yönlendirme noktasında yayınladığı 2017-2021 Stratejik Planı ve 2018-2022 Sektörel Strateji Dokümanı'nda belirtilen esaslar doğrultusunda sektörü desteklemektedir." diye konuştu.