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"HAB'da Türkiye'ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetler olacak"

FİNANS HABERLERİ  | 30.03.2019 15:21 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp fabrikası tarihi bir rol üstlendi" - "Başkanlığımız, mümkün olan her türlü desteği verecek. Burada nihai ortam oluştuğunda, Türkiye'ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetlerin olacağını göreceğiz"

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (HAB) yapımı tamamlanan ilk fabrika olan Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikasının tarihi bir rol üstlendiğini belirterek, "Başkanlığımız, mümkün olan her türlü desteği verecek. Burada nihai ortam oluştuğunda, Türkiye'ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetlerin olacağını göreceğiz." dedi.

Demir, Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikasının açılış töreninde yaptığı konuşmada, savunma sanayinin, yüksek düzeyde kalite ve üretim standartları gerektiren ileri teknolojilerin kullanıldığı rekabetçi bir sektör olduğunu söyledi.

Sektörde sürdürülebilirliği sağlamanın en önemli unsurlarından birinin yerlileştirme ve millileştirme oranlarının artırılması olduğuna dikkati çeken Demir, "Tedarik projeleriyle sektöre yön veren Başkanlığımız, stratejileri belirleme ve yönlendirme noktasında yayınladığı 2017-2021 Stratejik Planı ve 2018-2022 Sektörel Strateji Dokümanı'nda belirtilen esaslar doğrultusunda sektörü desteklemektedir." diye konuştu.

Demir, Sektörel Strateji Dokümanı ile her alt sektör için stratejik amaç, hedef ve bunları gerçekleştirmek için yapılacak faaliyetlerin belirlendiğini aktardı. Sanayileşme Portalı ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme (EYDEP) programıyla, mükerrer yatırımların önlenmesi, yerli firma imkan ve faaliyetlerinden azami ölçüde faydalanılması ile sanayinin lig atlaması konusundaki çalışmaların devam ettiğini anlatan Demir, söz konusu portalın kullanıcı sayısının bini aştığını bildirdi.

Sanayileşme Portalı'na kayıtlı firmaların EYDEP Programı kapsamında yerinde ziyaret edildiğini anlatan Demir, bu kapsamda 200'den fazla firmanın değerlendirmeden geçtiğini kaydetti.

- "MFK yolu açtı, diğer firmaları da sürükleyecek"

Demir, Savunma Sanayii Başkanlığının, Savunma Sanayi Yetenek Envanteri (YETEN) Portalı konusunda çalışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Savunma Sanayii Yatırım ve Geliştirme Faaliyetlerini Destekleme Programı'nın yerli sanayi kuruluşlarının desteklenmesi açısından önemine değinen Demir, şunları kaydetti:

"Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yatırımı birazcık gecikmiş durumda. Ancak bu açılış çok önemli, MFK'ya teşekkür ediyoruz, çünkü artık yolu açtı. Türkiye'nin hassas imalat teknoloji konusunda atacağı adımla diğer firmaları da sürükleyecek. Buraya yatırım yapmak isteyen şirketleri de buraya çekmiş olacak. Bu anlamda MFK tarihi bir rol üstlenmiş durumda. Faaliyetlerin devamı anlamında Başkanlığımız, mümkün olan her türlü desteği verecek. Burada nihai ortam oluştuğunda, Türkiye'ye çağ atlatacak çok önemli faaliyetlerin olacağını göreceğiz."

Demir, bölgede kurulacak teknopark ve mükemmeliyet merkezleriyle oluşacak sinerjinin Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye'nin genel sanayi ekosistemine çok önemli katkı sağlayacağını vurguladı.

- HAB tahsis sayıları

Ankara Uzay Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Gültekin Asiltürk de geçen yıl tahsisi gerçekleştirilen 24 bin 500 metrekare arazide ilk etap inşaatını tamamlayan Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikası temsilcilerine teşekkür etti.

Bölgesinin 480 hektarı kamulaştırılmış olmak üzere 723 hektardan oluştuğunu bildiren Asiltürk, Kahramankazan'da ilk etap altyapı ihalesini kapsayan bölümdeki sanayi parsellerinin 1 milyon 50 bin metrekaresini 90 sanayiciye tahsis ettiklerini belirtti. Tahsise açılan alanda doluluk oranının yüzde 91 seviyesinde olduğunu belirten Asiltürk, OSB genelinde ise yüzde 65 seviyelerinde doluluğa ulaşıldığını vurguladı.

Makine Freze Kalıp (MFK) Genel Müdürü Muhsin Mardin ise söz konusu tesisi millete ve devlete kazandırmanın mutluluğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından, kurdele kesilerek fabrikanın açılışı yapıldı. Demir, fabrikayı gezerek Mardin'den bilgi aldı.

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Makine Freze Kalıp (MFK) fabrikası Muhsin Mardin

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