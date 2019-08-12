Haberleşme uydu sayısı 6'ya çıkacak, 3 kıtayı kapsayacak

ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uydu sahibi 30 ülkeden biri olan Türkiye'nin, Türksat 5A, 5B ve 6A'yı kullanmaya başlamasıyla aktif haberleşme uydu sayısını 6'ya yükselteceğini belirterek, "Böylece Türkiye, Asya'da Türk cumhuriyetleri dahil Çin'e kadar uzanan bölgeye, Afrika ve Avrupa'yı kapsayan coğrafyaya hizmet verecek." dedi.

Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin aktif uydu filosunda halen 3 haberleşme, 3 gözlem uydusu bulunduğunu ifade etti.

Türkiye'nin ilk uydusunun 10 Ağustos 1994'te fırlatıldığını ve 12 yıl hizmet verdiğini dile getiren Turhan, Türksat 1C uydusundan 14, 2A uydusundan da 15 yıl yararlanıldığını söyledi.

Turhan, aktif uydulardan Türksat 3A, 4A ve 4B'nin haberleşme ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, Göktürk-1, Göktürk-2 ve Rasat uydularının ise gözlem yaptığını kaydetti.

Türkiye'nin, 31 derece doğu, 42 derece doğu ve 50 derece doğu olmak üzere üç farklı yörüngede uydu hizmeti verdiğini anlatan Turhan, 31 derece doğu yörüngesine de Türkiye'ye ait uydunun yerleştirilmesinin planlandığını bildirdi. Turhan, şu ifadeleri kullandı: