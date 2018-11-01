FİNANS

HABRAS'ın ilk testinin özel kameralarla çekilen görüntüleri paylaşıldı

FİNANS HABERLERİ  | 01.11.2018 17:38 | Son Güncelleme

HABRAS'ın ilk testinin özel kameralarla çekilen görüntüleri paylaşıldı

Konya'da dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilen Harp Başlığı Raylı Sistem Test Altyapısı'nın (HABRAS) ilk testinin özel kameralar ile çekilmiş görüntüleri paylaşıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın ev sahipliğinde düzenlenen, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Milli Teknoloji Geliştirme Altyapıları Açılış Töreni'ne katıldığı anımsatıldı.

Bu kapsamda Konya Karapınar'da HABRAS'ın ilk testinin gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, daha önce yüksek maliyetlerle yurt dışında yapılan bu testlerin ilk kez Türkiye'de yapıldığı vurgulandı.

Test görüntülerine ilişkin bilgi verilen açıklamada, o anlarda 2 kilometrelik rayda sesin 1,5 katı hızla ilerleyen mühimmatın, 1 metre kalınlığındaki sığınak duvarını deldiğine işaret edilerek, görüntülerde Erdoğan'ın "Adeta burada olmuş gibi" dediği PULAT testinin de yer aldığı belirtildi.

Açıklamada, tankların kendini koruması için TÜBİTAK SAGE ile ASELSAN'ın ortak geliştirdiği PULAT'ın, anti-tank tehditlerini tanka temas gerçekleşmeden önce havada bertaraf ettiği de kaydedildi.

Görüntülerde en dikkat çekenin yüksek güçlü lazer silahı "IŞIN" olduğunun altı çizilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın komutuyla yapılan ilk testte, 20 kilovatlık lazer silahının 1,5 kilometre uzaklıktaki 3 milimetre kalınlığındaki çeliği erittiği ve lazer silahın, gemi ve kara araçlarından hareketli hedefi tam isabet vurduğu aktarıldı.

PARTNERAltın orana sahip 10 ünlü isim!Altın orana sahip 10 ünlü isim!
Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birdenStevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden
İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

İki erkekle yatağa girmek istemedi! Kalemini kırdılar

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

HDP'li Meral Danış Beştaş'tan Cumhurbaşkanlığı'na 'Katar uçağı' ile ilgili 14 soru!

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

ÖTV indirimi ile birlikte hangi araç ne kadar olacak?

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Jim Rogers: Piyasalarda son bir büyük yükseliş görebiliriz

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

Resmen açıklandı! Yapana çok ağır ceza

İhracat rakamları açıklandı

İhracat rakamları açıklandı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

İstanbul'da tarihi açılış! 6 milyar Euroluk yatırım

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

Bakanlıktan çok önemli uyarı! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal'dan İstanbul'a metro müjdesi

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

İstanbul Yeni Havalimanı'nda bilet satışları başladı

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Ticaret Bakanlığı ekmek zammını durdurdu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Mısır ve pamuk sapları ile 30 bin konuta elektrik sağlanıyor 

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

Stevie’den KoçSistem’e 6 ödül birden

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar (Tekrar)

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

Bursa’da insan kaynakları ve istihdam buluşmaları başladı

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar

İstanbul Havalimanı'na güller ve limonatayla uğurlandılar

Burhaniye ilaç sanayine 'şeker otu' üreten merkez oldu

Burhaniye ilaç sanayine 'şeker otu' üreten merkez oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.