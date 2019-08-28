"Hac Umre ve Turizm Fuarı" İstanbul'da kapılarını açtı

İSTANBUL (AA) - Hac ve Umre Seyahat Acentaları Derneği (HURSAD) Başkanı Diyaeddin Şahin, "Umre için bir vatandaş 900 dolardan daha ucuz olan programlara rağbet etmemeli, mağdur olabilir. Kaç gün kalacağı, hangi otelde kalacağı, hangi havayolu şirketi ile gideceği gibi konulara dikkat etmeli. Bunlarla ilgili açık şekilde sözleşme imzalamalı." dedi.

"488 bin kişiyi umreye götürdük. Geçen sene bu sayı çeşitli sebeplerden dolayı 320 bine düştü. Hac konusunda kotamız belli zaten, talep normal kotamızdan 30 kat fazla oluyor. 2019-2020 yılına ilişkin beklentimiz yüksek, 2017-2018'deki rakam olmasa da, 400 bini geçme hedefindeyiz. İlk gelen tepkilere göre söyleyebilirim ki, geçen seneden daha iyi olacak gibi gözüküyor. Ramazan sonuna kadar 400 bin kişiyi yakalama amacındayız. Türkiye'de 450-500 milyon dolar arası bir umre pazarı var. 2020-2021 sezonunda da 2017-18'deki noktamıza ulaşmayı hedefliyoruz."

Umreye gidecek vatandaşlara tavsiyelerde bulunan Şahin, yetkisiz acente sorununa işaret etti.

Şahin, "Umre için bir vatandaş 900 dolardan daha ucuz olan programlara rağbet etmemeli, mağdur olabilir. 900 dolar ve üzerindeki programlar ise, konaklama şartına ve şekline bağlı olarak değerlendirilmeli. Seçerken, kaç gün kalacağı, hangi otelde kalacağı, hangi havayolu şirketi ile gideceği gibi konulara dikkat etmeli. Bunlarla ilgili açık şekilde sözleşme imzalamalı. Orada da 300 dolar gibi bir para harcadığını düşünürsek, ortalama bin 200-bin 300 dolar gibi bir para umre için yeterli olacaktır." ifadelerini kullandı.