FİNANS

"Hadi" ile BiP'ten 30 Ağustos'ta 30 bin TL ödül

FİNANS HABERLERİ  | 28.08.2018 11:34 | Son Güncelleme

Yerli mobil canlı yarışma programı Hadi, 30 Ağustos Zafer Bayramı BiP özel yayınında, şimdiye kadarki en yüksek ödül olan 30 bin TL dağıtılacak

İSTANBUL (AA) - Hadi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı BiP özel yayınında, şimdiye kadarki en yüksek ödül olan 30 bin TL dağıtılacak.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, Mobil cihazlardan oynanabilen ve canlı yayınlanan para ödüllü yarışma Hadi'de katılımcı sayısı her geçen gün artıyor. Her gün canlı yayınlanan Hadi'nin 26 Ağustos akşam yayınında yeni bir rekor kırıldı. 20 bin lira para ödülünün dağıtıldığı gecede, 400 bin kişi aynı anda yarışarak soruları yanıtlamaya çalıştı.

Bugüne kadar 450 bin liranın üzerinde para ödülü dağıtan yarışma Hadi'de asıl sürpriz, BiP iş birliği ile 30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel hazırlandı. Hadi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı BiP özel yayınında, şimdiye kadarki en yüksek ödül olan 30 bin TL dağıtılacak. Bu ödül 10'ar saniyelik süreler içinde sorulan 12 soruyu doğru yanıtlayanlar arasında paylaşılacak.

Türk mühendisler tarafından geliştirilen BiP'in keşfet kategorisi altında yer alan Hadi Bilgi Yarışması kanalını takip eden kullanıcılar, yarışmaya bir adım önde başlayacak. Büyük ödüllü yarışma için herkes, BiP Hadi Bilgi Yarışması kanalından 30 Ağustos'a özel joker hakkı alabilecek ve sadece BiP'te bulunan ipucunu Türkiye'nin arama motoru Yaani ile araştırıp yanıtını bulabilecek.

Bugüne kadar 1,5 milyon joker dağıtan Hadi Bilgi Yarışması'nda kazanma şansını artırmak için BiP kullanıcısı olmak yeterli. BiP ve Hadi uygulamaları App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı'na özel BiP sürprizleri sadece bununla sınırlı değil. Turkcell kullanıcıları 30 Ağustos tarihinde BiP üzerinden, data paketlerinden harcamadan sevdikleriyle gün boyunca ücretsiz mesajlaşıp, sesli ve görüntülü arama yapabilecek. Dünya genelinde 25 milyondan fazla kullanıcısı olan BiP, ilklere imza atan özellikleriyle her geçen gün daha da gelişmeye devam ediyor.

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