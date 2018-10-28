FİNANS

Hadi'den Cumhuriyet Bayramı'nda 95 bin lira ödül

FİNANS HABERLERİ  | 28.10.2018 11:40 | Son Güncelleme

Turkcell ve Türkiye'nin dijital bilgi ve eğlence platformu Hadi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yarın iki yarışmada toplamda 95 bin TL ödül dağıtacak

İSTANBUL (AA) - Turkcell ve Türkiye'nin dijital bilgi ve eğlence platformu Hadi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yarın iki yarışmada toplamda 95 bin TL ödül dağıtacak.

Turkcell'in açıklamasına göre, mobil uygulama üzerinden Turkcell alt yapısının gücüyle yüz binlere aynı anda canlı yarışma heyecanı yaşatan Hadi, tüm Türkiye'yi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen yarışmaya davet ediyor.

Toplamda 95 bin TL ödülün dağıtılacağı iki yarışmadan ilki saat 12.30'da başlayacak ve ödül 25 bin TL olacak. İkinci yarışma ise 20.30'da başlayacak ve tüm soruları doğru cevaplayan yarışmacılar 70 bin TL ödülü paylaşacak.

BiP'in Instagram hesabını takip eden kullanıcılar, yarışmaya bir adım önde başlayacak. 29 Ekim'e özel yarışma için herkes, BiP'in Instagram hesabından verilen joker hakkını alabilecek. BiP ve Hadi uygulamaları App Store ve Google Play Store'dan ücretsiz indirilerek kullanılabiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Hadi Turkcell

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