FİNANS

"Hadis Alimi" Muhammed Mustafa el-A'zami, İstanbul'da anılacak

FİNANS HABERLERİ  | 17.12.2018 12:54 | Son Güncelleme

"Hadis Alimi" Muhammed Mustafa el-A'zami, İstanbul'da anılacak

İSTANBUL (AA) - "Hadis alimi" olarak bilinen Muhammed Mustafa el-A'zami, vefatının birinci yılında İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası sempozyumda anılacak.

İbn Haldun Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, asrın büyük hadis alimi Muhammed Mustafa el-A'zami, vefatının birinci yılında İbn Haldun Üniversitesi Başakşehir yerleşkesinde düzenlenen "Uluslararası Mustafa el-A'zami (Hayatı, Fikirleri ve Katkıları) Sempozyumu"nda anılacak.

Mustafa el-A'zami'nin hatırasını yad etmek, hayatını, fikirlerini ve katkılarını konuşmak üzere dünyanın birçok ülkesinden akademisyen, 19-20 Aralık'ta İstanbul’da buluşacak.

Hindistan'dan başlayıp İslam coğrafyasının diğer ülkelerine, oradan batıya uzanan ilim yolculuğunda pek çok ciddi çalışmaya imza atan A'zami, araştırmalarında klasik usulle modern metodolojiyi harmanlamakla beraber hadis ilimleri ve Kur'an tarihine dair derinlikli birikimiyle oryantalist fikirleri analiz etti.

Uzun yıllar batı üniversitelerinde görev yapan ve oryantalist zihin dünyasını yakından tanıyan A'zami, Kur'an’ın Mushaf haline getiriliş sürecine dair araştırmaları ile biliniyor. Kur'an’ın Mushaflaşma sürecini Kitab-ı Mukaddes’in oluşum serüveniyle mukayeseli olarak ele alması, A'zami'nin özgün yönlerinden birini oluşturuyor.

A'zami'nin modern dönem hadis araştırmalarına yeni bir soluk getiren On Schacht's Origins ve Studies in Early Hadith Literature gibi çalışmaları, Batılı İslam araştırmacılarının temel başvuru eserleri arasına girmeyi başardı.

PARTNERBu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!Bu paylaşım ömrünüzden en az 10 yıl götürecek!
BEYMEN Club’dan yılbaşına özel koleksiyonBEYMEN Club’dan yılbaşına özel koleksiyon
EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştiEkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İbn Haldun Üniversitesi

En Çok Okunan Haberler

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

Gergin anlar! AK Partili Fikri Işık, dışarı attırdı

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

İstanbul'a kar geliyor! Meteoroloji'nin stadyum tahminlerinde dikkat çeken detay

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

Kartlarınızdaki puanlar için son günler

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

İGDAŞ'tan faturalara 3 taksit kampanyası

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

İşsizlik oranı yüzde 11,4 seviyesinde gerçekleşti

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Mesirelikte drift yapan 2 araca 10 bin lira ceza

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Kömüre alternatif zeytin çekirdeği Yunanistan'a ihraç ediliyor

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Mutluluk garantili ürünler ile yeni yıl hediyesi aramaya son!

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Rekabet Kurulundan 12 yonga levha ve MDF şirketine soruşturma

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Fed Başkanı, faiz artırmaya devam edeceklerini açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim

Limak Uludağ Elektrik müşterilerine fastPay ile ödemede yüzde 10 indirim

Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi

Bakan Yardımcısı Nebati: Türkiye, dünyanın önemli ilgi alanlarından biri haline geldi

İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi

İhracatçı şirketlere alacak sigortası garantisi

BEYMEN Club’dan yılbaşına özel koleksiyon

BEYMEN Club’dan yılbaşına özel koleksiyon

EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

EkoAvrasya VII. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleşti

TMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacak

TMSF'nin uçak satışı bugün, ihaleye üç firma katılacak

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.