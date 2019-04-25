Hafif tank ihracatında son rakip Çin

Bu eğilim doğrultusunda, dünyanın çeşitli coğrafyalarındaki kullanıcıların beklentilerinden yola çıkarak deneyimlerini, mühendislik kabiliyetlerini ve Ar-Ge imkanlarını birleştirerek Tulpar Hafif Tankı'nı tasarladıklarını anlatan Görgüç, hafif tankın geçen yıl Avrupa'da girdiği atış testlerini başarıyla tamamlayarak 2 farklı kullanıcı tarafından test edilmeye başlandığını bildirdi.

Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Tulpar Hafif Tankı'nın ihracatına yönelik çalışmalara ilişkin değerlendirmesinde, modern ordularda keşif ve ateş destek aracı olarak etkin görev alan hafif ağırlık sınıfı tankların, değişen muharebe koşulları ve farklılaşan tehditler dikkate alındığında, sektörde artan bir ihtiyaç olarak öne çıktığını söyledi.

Şirket bu amaçla yurt dışı ihtiyaçları da dikkate alarak geliştirdiği Tulpar Hafif Tankı geçen yıl ilk kez görücüye çıkardı.

Tulpar aracını Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) olası yeni nesil zırhlı piyade muharebe aracı ihtiyacı için ürettiklerini vurgulayan Görgüç, platformun üzerine 105 milimetrelik topu entegre ederek bazı ülkelerde hafif sınıf tank veya orta sınıf tank olarak adlandırılan konfigürasyonu geliştirdiklerini ifade etti.

- "Türkiye'ye oldukça uzak 2 ülkede ihaledeyiz"

Görgüç, 105 milimetrelik topun, yeni nesil mühimmatlarla oldukça fazla delme gücü ve menzile sahip olması nedeniyle birçok ülke tarafından bu tip konfigürasyondaki araçların orta sınıf tank olarak envanterlere sokulduğuna dikkati çekerek, "Bu araçla Türkiye'ye oldukça uzak 2 ülkede ihaledeyiz, değerlendirme aşamasındayız. İkisinde de kısa listeye kaldık." dedi.

Serdar Görgüç, "En çabuk olacak muhtemelen haziran sonu, temmuz başı gibi netleşecek. Bu ülkede sadece Çinli Norinco ile rekabetteyiz. Diğer ülkede 3 rakibimiz var." diye konuştu.

TSK'nin bu tip bir konfigürasyon için halihazırda talebi olmadığını belirten Görgüç, söz konusu iki ülkede de 105 milimetrelik kuleler istendiğini söyledi.