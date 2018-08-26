Hafif ticari araç satışları fren yaptı

Ford, ocak-temmuz döneminde 27 bin 859 hafif ticari araç satışıyla pazar lideri oldu. Ancak, markanın sattığı hafif ticari araç sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,5 azaldı.

Ocak-temmuz dönemi itibarıyla hafif ticari araç pazarındaki 17 markanın 14'ünün satışlarında düşüş yaşadı. Bu pazarda satışlarını artıran üç marka ise Mercedes-Benz, Mitsubishi ve Isuzu oldu.

Bu yıl başından beri her ay küçülme yaşayan hafif ticari araç pazarı, ocakta yüzde 12, şubatta yüzde 10, martta yüzde 9, nisanda yüzde 11, mayısta yüzde 21, haziranda yüzde 44 ve temmuzda yüzde 46 daraldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de bu yılın ocak-temmuz aylarında 88 bin 188 hafif ticari araç satışı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 115 bin 147 hafif ticari araç satışıyla kıyaslandığında, pazar yüzde 23,4 küçüldü.

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bu yıl başından beri her ay düşüş yaşayan hafif ticari araç satışları, ocak-temmuz döneminde toplam yüzde 23,4 gerilerken, pazarda satılmakta olan 17 hafif ticari araç markasının 14'ünün satışları geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, bu pazarda 19 bin 142 adetle ikinci olan Fiat'ın satışları yüzde 29,5 gerilerken, üçüncü sırada yer alan Volkswagen yüzde 20,9 azalışla 11 bin 431 hafif ticari araç sattı.

Renault'un hafif ticari araç satışları da yüzde 23,7 düşüşle 5 bin 853 olarak gerçekleşti.

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- Mercedes-Benz satışlarını yüzde 16,4 artırdı

Bu pazarda 7 ayda satışlarını artıran üç markadan biri olan Mercedes-Benz, 5 bin 389 hafif ticari araç sattı. 4 bin 630 hafif ticari araç satışı gerçekleştirdiği geçen yılın aynı dönemine göre marka yüzde 16,4 pazar büyümesi elde etti.

Mitsubishi ise aynı dönemde yüzde 29,1 artışla 2 bin 309 hafif ticari araç satışı yaptı. Marka, geçen yıl ocak-temmuz döneminde yaptığı bin 789 hafif ticari araç satışının üzerine 2018'in aynı döneminde 520 adet daha ekledi.

Satışlarını artıran üçüncü marka olan Isuzu, bu yılın ocak-temmuz döneminde bin 408 hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 17,2 artmış oldu.