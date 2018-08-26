FİNANS

Hafif ticari araç satışları fren yaptı

FİNANS HABERLERİ  | 26.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

Bu yıl başından beri her ay düşüş yaşayan hafif ticari araç pazarı, ocak-temmuz döneminde yüzde 23,4 daraldı - Türkiye'de satılmakta olan 17 hafif ticari araç markasının 14'ünün satışları, 2018'in 7 ayında geçen yılın aynı dönemine göre azaldı - Hafif ticari araç satışlarını artıran üç marka Mercedes-Benz, Mitsubishi ve Isuzu oldu - Ocak-temmuz döneminde 27 bin 859 hafif ticari araçla lider olan Ford'un satışları, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,5 düştü

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bu yıl başından beri her ay düşüş yaşayan hafif ticari araç satışları, ocak-temmuz döneminde toplam yüzde 23,4 gerilerken, pazarda satılmakta olan 17 hafif ticari araç markasının 14'ünün satışları geçen yılın aynı dönemine göre azaldı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye'de bu yılın ocak-temmuz aylarında 88 bin 188 hafif ticari araç satışı yapıldı. Geçen yılın aynı döneminde gerçekleşen 115 bin 147 hafif ticari araç satışıyla kıyaslandığında, pazar yüzde 23,4 küçüldü.

Bu yıl başından beri her ay küçülme yaşayan hafif ticari araç pazarı, ocakta yüzde 12, şubatta yüzde 10, martta yüzde 9, nisanda yüzde 11, mayısta yüzde 21, haziranda yüzde 44 ve temmuzda yüzde 46 daraldı.

Ocak-temmuz dönemi itibarıyla hafif ticari araç pazarındaki 17 markanın 14'ünün satışlarında düşüş yaşadı. Bu pazarda satışlarını artıran üç marka ise Mercedes-Benz, Mitsubishi ve Isuzu oldu.

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- Ford pazar lideri

Ford, ocak-temmuz döneminde 27 bin 859 hafif ticari araç satışıyla pazar lideri oldu. Ancak, markanın sattığı hafif ticari araç sayısı 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 19,5 azaldı.

Bu yılın ocak-temmuz döneminde, bu pazarda 19 bin 142 adetle ikinci olan Fiat'ın satışları yüzde 29,5 gerilerken, üçüncü sırada yer alan Volkswagen yüzde 20,9 azalışla 11 bin 431 hafif ticari araç sattı.

Renault'un hafif ticari araç satışları da yüzde 23,7 düşüşle 5 bin 853 olarak gerçekleşti.

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- Mercedes-Benz satışlarını yüzde 16,4 artırdı

Bu pazarda 7 ayda satışlarını artıran üç markadan biri olan Mercedes-Benz, 5 bin 389 hafif ticari araç sattı. 4 bin 630 hafif ticari araç satışı gerçekleştirdiği geçen yılın aynı dönemine göre marka yüzde 16,4 pazar büyümesi elde etti.

Mitsubishi ise aynı dönemde yüzde 29,1 artışla 2 bin 309 hafif ticari araç satışı yaptı. Marka, geçen yıl ocak-temmuz döneminde yaptığı bin 789 hafif ticari araç satışının üzerine 2018'in aynı döneminde 520 adet daha ekledi.

Satışlarını artıran üçüncü marka olan Isuzu, bu yılın ocak-temmuz döneminde bin 408 hafif ticari araç satışı gerçekleştirdi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre satışlarını yüzde 17,2 artmış oldu.

Bu dönemde diğer markaların hafif ticari araç satışlarında düşüş oranları, Citroen'de yüzde 39,6, Peugeot'da yüzde 41,9, Toyota'da yüzde 13,6, Dacia'da yüzde 42,6, Kia'da yüzde 36,5, Nissan'da yüzde 43,4, Iveco'da yüzde 24,7, Hyundai'de yüzde 46,4, Karsan'da yüzde 35,6, Ssangyong'da ise yüzde 40,5 olarak gerçekleşti.

Markaların 2017 ve 2018 ocak-temmuz dönemindeki hafif ticari araç satış rakamları şöyle gerçekleşti:

MARKA 2017 Ocak-Temmuz 2018 Ocak-Temmuz Yüzde Değişim Fark (adet) FORD 34.615 27.859 -19,5 -6.756 FIAT 27.149 19.142 -29,5 -8.007 VOLKSWAGEN 14.455 11.431 -20,9 -3.024 RENAULT 7.667 5.853 -23,7 -1.814 MERCEDES-BENZ 4.630 5.389 16,4 759 CITROEN 5.165 3.121 -39,6 -2.044 PEUGEOT 4.856 2.820 -41,9 -2.036 MITSUBISHI 1.789 2.309 29,1 520 DACIA 3.671 2.108 -42,6 -1.563 TOYOTA 2.429 2.099 -13,6 -330 ISUZU 1.201 1.408 17,2 207 KIA 2.017 1.280 -36,5 -737 IVECO 1.267 954 -24,7 -313 HYUNDAI 1.682 902 -46,4 -780 NISSAN 1.589 900 -43,4 -689 KARSAN 797 513 -35,6 -284 SSANGYONG 168 100 -40,5 -68 PAZAR TOPLAMI 115.147 88.188 -23,4 -26.959

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Anahtar Kelimeler:
otomotiv hafif ticrari araç satışı ODD

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