Hai Sushi'den Uzak Doğu mutfağını sevenlere özel menü

İSTANBUL (AA) - Kalamış Marina'da Uzak Doğu mutfağını misafirleriyle buluşturan Hai Sushi, bölge mutfağının lezzetlerini 4 Ekim'e kadar özel bir menüyle servis edecek.

Divan Grubu'ndan yapılan açıklamaya göre, Uzak Doğu mutfağının önde gelen, olmazsa olmazı suşilerin yanı sıra "Sushi Sevmeyenler Buraya" mottosundan hareketle diğer tatları da misafirlerine sunan Hai Sushi, farklı bir deneyim vadediyor.

Sushi yemeyi kaiten banttaki sunumuyla daha da heyecanlı hale getiren Hai Sushi, Uzak Doğu mutfağının lezzetlerini Kalamış Marina'daki benzersiz ortamına taşıyor. Sushi sevmeyenler için bölgenin diğer leziz tatlarını da misafirleriyle buluşturan Hai Sushi, sevdikleriyle aynı masada bir araya gelmek isteyenler için eşsiz bir atmosfer sunuyor.

Menüsünde yıllardan bu yana Uzak Doğu mutfağından zengin tatların yer aldığı Hai Sushi, çorba, ramen, salata, ana yemek ve tatlı seçenekleri misafirlerle buluşturuyor. Miso Shiru, Tempura Udon, Tom Yam Seafood çorbalarıyla başlangıç yapılan, sebzeli ve deniz mahsulleriyle tatlandırılan ramenlerin yanı sıra Japon salatası, kinoa salatası ve Hiyashi Wakame Salad farklı lezzet arayanlar için menünün zengin seçenekleri arasında bulunuyor.