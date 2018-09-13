HAK başkanının görev süresi yeniden düzenlendi

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) başkanının görev süresine uygulanan 3 yıl sınırı kaldırıldı.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, daha önce Başkan dahil olmak üzere HAK Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine uygulanan 3 yıl sınırından Kurul Başkanı muaf tutuldu.

Düzenleme kapsamında HAK Başkanı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanına denk tutulurken, başkanın tam zamanlı ve sözleşmeli olarak istihdam edileceği hükme bağlandı.

