HAK başkanının görev süresi yeniden düzenlendi

Helal Akreditasyon Kurumu (HAK) başkanının görev süresine uygulanan 3 yıl sınırı kaldırıldı.
Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, daha önce Başkan dahil olmak üzere HAK Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine uygulanan 3 yıl sınırından Kurul Başkanı muaf tutuldu.
Düzenleme kapsamında HAK Başkanı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanına denk tutulurken, başkanın tam zamanlı ve sözleşmeli olarak istihdam edileceği hükme bağlandı.
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