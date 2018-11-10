Hakkari üs bölgesindeki patlama

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Hakkari'de üs bölgesinde mühimmat deposunda meydana gelen patlama sonucu 7 askerin şehit olması, 25 askerin yaralanması nedeniyle birer mesaj yayımladı.

Hisarcıklıoğlu, mesajında "haber ciğerimizi dağladı" ifadelerini kullandı. Türk iş dünyası olarak şehitlere Allah'tan rahmet, silahlı kuvvetlerin mensuplarına ve şehit yakınlarına sabır ve başsağlığı dileyen Hisarcıklıoğlu, olayda yaralanan askerlere acil şifa temennisinde bulundu.

- "Millet olarak acı içindeyiz"

TESK Genel Başkanı Palandöken de mesajında, haberi büyük bir üzüntüyle öğrendiklerini belirtti. Bu elim haberin, kendilerini ve ülkeyi derinden sarstığını vurgulayan Palandöken, "Üzüntümüz ve acımız çok büyük. Millet olarak acı içindeyiz." ifadelerini kullandı.

Palandöken, esnaf ve sanatkarlar olarak şehitlere rahmet, silahlı kuvvetler mensuplarına, şehit yakınlarına sabır ve başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa diledi.

