FİNANS

Hakkari Valiliği'nden 'fahiş fiyat' genelgesi

FİNANS HABERLERİ  | 12.10.2018 18:58 | Son Güncelleme

HAKKARİ Valiliği, yayımladığı genelgeyle, dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlar ile kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.

HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ Valiliği, yayımladığı genelgeyle, dövizdeki dalgalanmayı fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlar ile kurallara uymayan işletmeler hakkında yasal işlem yapılacağını duyurdu.
Hakkari Valiliği resmi internet sitesinde yayımlanan genelgede, vatandaşların ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişimin güvence altına alınmasının, devletin yasal sorumlulukları arasından olduğu belirtildi. Vatandaşların günlük hayatlarını aksama ve sıkıntı olmaksızın idame ettirmesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetkisi ve sorumluluğunun kamu idarelerine ait olduğuna vurgu yapılan genelgede, şunlar kaydedildi:
"Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması devletimizin yasal sorumlulukları arasındadır. Vatandaşlarımızın günlük hayatlarının aksama ve sıkıntı olmaksızın idamesine ilişkin her türlü tedbiri alma yetki, görev ve sorumluluğu ise şüphesiz kamu idarelerine aittir. İlimiz sınırları içinde bazı esnaf, firma ve işletmelerin dövizde meydana gelen dalgalanmayı fırsat bilerek vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, halkın esenliğini ve refahını tehdit edici davranışların ortaya çıktığı görülmüştür."
"Haksız fiyat artışları ve stokçuluk karşısında mağdur olan vatandaşlarımızın ve iyi niyetli işletmelerin haklarını korumak için gerekli tedbirlerin alınması gerekmektedir" diye devam eden açıklamada, şöyle denildi:
"İlimiz sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin haklı bir neden olmaksızın fiyatlarının yükseltilmemesi, ürünlerin piyasaya arzlarının geciktirilmemesi ve stokçuluk yapılmaması, satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, üretim yeri Türkiye olan mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulması, ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılması, tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesi hususlarına riayet edecektir. Başta zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilmesi, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılarak, idari para cezası uygulanacaktır."

FOTOĞRAFLI

PARTNERÖzel aşk şarkınızı dinlediniz mi?Özel aşk şarkınızı dinlediniz mi?
Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildiGenç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi
Trump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruzTrump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

ABD'li Rahip Brunson hakkında karar verildi! Ev hapsi ve yurt dışı yasağı kaldırıldı

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Fatih Portakal'dan gündemi sarsacak iddia!

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Dolar ne kadar? Dolar düştü mü yükseldi mi? 12 Ekim dolar yorumları

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Başvurmayan yandı! Bakan açıkladı süre uzatılmayacak

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Emeklilikte yaşa takılanlar için önemli gelişme

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Yeni Havalimanı biletleri satışta! İşte fiyatları

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi

Genç çiftçiye hibe mandaları teslim edildi

Trump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz

Trump: Brunson’ın yakın bir zamanda eve geri dönmesini umuyoruz

Fabrikaların atık ısıları, şehir ısıtmalarında kullanılacak

Fabrikaların atık ısıları, şehir ısıtmalarında kullanılacak

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

300 TIR kemiksiz sığır et ithaline tepki

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

İzmir’e 850 milyon liralık yaşam merkezi

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

“Bitcoin ve kripto paralar finans dünyasının kurallarını tepetaklak edecek özelliklere sahip”

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.