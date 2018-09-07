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"Haksız kazanç sağlayan fırsatçı işletmeleri ihbar edin"

FİNANS HABERLERİ  | 07.09.2018 13:18 | Son Güncelleme

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay: - "Son günlerde yaşanan döviz artışını bahane ederek ürünlerine fahiş zam yapan işletmeler hakkında her gün çok sayıda şikayet alıyoruz. Haksız kazanç sağlayan fırsatçı işletmeleri ihbar edin"

Tüketici Hak Arama Derneği Genel Başkanı Nihat Altay, son günlerde yaşanan döviz artışını bahane ederek ürünlerine fahiş zam yapan işletmeler hakkında her gün çok sayıda şikayet aldıklarını belirterek, "Haksız kazanç sağlayan fırsatçı işletmeleri ihbar edin." dedi.

Altay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son zamanlarda döviz kurunu fırsat bilip bazı market, giyim mağazası, şirket ve esnafın giderleri döviz üzerinden almadığı halde sattıkları ürüne yüksek miktarda zam yaptıklarına işaret etti.

Bu konuda çok sayıda şikayet aldıklarını belirten Altay, şunları kaydetti:

"Otomobil tamircisinden, kuaföre, gıda alışverişlerinden yaş sebze ve meyveye yapılan zamlara yönelik çokça şikayet alıyoruz. Bir mağaza döviz artışından önce 630 lira olan ayakkabı fiyatını dolar arttıktan sonra 1000 liraya çıkarıyor. Marketlerdeki deterjan ambalaj ürünlerinde aşırı zam şikayetleri alıyoruz. Özellikle Erzurum gibi su sıkıntısının yaşanmadığı kentlerde üretilen 0,5 litrelik suyun kolisi döviz arttıktan sonra 5 liradan 9 liraya çıktı. Marketlerdeki bazı ürün ve gıda fiyatlarından dolayı da çok şikayet alıyoruz. Özellikle bazı firmalar uyanık davranarak fiyatı artırmayıp ürünün gramajını düşürüyor. Bu tarz artış yapan fırsatçıları da mutlaka şikayet etmek gerekiyor."

Yersiz buldukları zamları yapanları kınayan Altay, özel hastanelerin de muayene ve operasyon fiyatlarına zam yaptığına işaret etti.

Satıcıların ürünlerde yaptığı artışı dolardaki yükselişe bağladıklarına dikkati çeken Altay, ulusal bir marketin Türkiye'de üretilen televizyonu döviz artışını gerekçe gösterip bin 299 liradan bin 499 liraya çıkardığını aktardı.

Bazı toptancıların da döviz arttıktan sonra ürünlerine yüzde 60'a varan zam yaptıklarını ve bunlara benzer çokça şikayet örneği olduğunu söyleyen Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Bu firma, market ve mağaza isimleri bizde mevcut. Konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete'de yayımlanan, 'Girdi maliyeti ve döviz kuru artışı gibi fiyat değişimlerinden etkilenmemesine rağmen bu durumlardan etkileniyormuş gibi hareket ederek tüketiciye sunulan mal veya hizmetin satış fiyatında haklı bir gerekçe olmaksızın artış yapmak aldatıcı ticari uygulamalar arasına alınmıştır' şeklindeki değişiklik gereği bu firmaların denetlenmesi için Ticaret İl Müdürlüğüne bildirimde bulunduk. Bazı gıda ürünlerini Türkiye'den elde ettiği un, maya ve su ile yapan firma yüzde 60'a yakın zam yapıyor. Yine Türkiye'de ürettiği domatesle salça yapan bir firma yüzde 100'e varan zam yapıyor. Bunun gibi kriz fırsatçılığı yapan firma ve işletmeleri tüketici derneklerine, Ticaret İl Müdürlüklerine, Alo 175'e yer ve ürün olarak bildirmek yeterlidir. Yapılan şikayetler incelendikten sonra fahiş zam yapanlar hakkında önce para cezası sonra da faaliyeti durdurma cezası verilecek. Hem kendi cebimizi korumak hem de ülkenin zor günlerinde fırsatçılık yapanların ceza alması, bu fırsatçıların üreticiden mi yoksa satıcıdan mı kaynaklandığının ortaya çıkması açısından her tüketicin bu şikayetleri yapması gerekmektedir."

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