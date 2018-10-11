Hal Yasası düzenlemesiyle fırsatçılığa son verilecek

AYŞENUR SAĞLAM/ CEREN GÖKKOYUN - Meclis gündemine bu ay gelecek, sebze ve meyve piyasasında revizyon niteliğindeki yeni "Hal Yasası" ile fırsatçılığın önüne geçilecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacak.

Hükümetin 100 Günlük İcraat Programı'nda da yer alan hallerin modernize edilmesi hedefi doğrultusundaki çalışmalarda son noktaya gelindi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nda yaptığı konuşmada, fırsatçılığın önüne geçmeyi ve stokçuluğu kaldırmayı amaçlayan yeni "Hal Yasası"nın bu ay Meclisin gündeminde olacağını bildirdi.

Kamuoyunda "Hal Yasası" olarak bilinen 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da yapılacak düzenlemeyle sebze ve meyve ticareti sektöründe köklü dönüşümler öngörülüyor.

Bu kapsamda, hallerin altyapısı yenilenecek ve yeni bir bakış açısıyla modernizasyonu sağlanacak. Üretici ve tüketici hakları açısından büyük önem taşıyan yeni yasanın, fiyat istikrarının sağlanmasına katkı vermesi bekleniyor.