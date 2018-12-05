Halcilerden yeni yasa tepkisi

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA)- TİCARET Bakanlığı tarafından hazırlanarak Cumhurbaşkanlığı'na sunulan 'Tarım Ürünlerinin Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi', hal komisyonculuğunun kaldırılmasını ve bunun yerine üretici birliklerinin güçlendirilmesini öngörüyor. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan, "Haller modernleşecekse biz de mutlaka bu yapının içinde olmak istiyoruz. Halin asıl işletmecileri biziz, halin gerçek sahibi bizler olmalıyız" dedi. Hal yasasında değişiklik öngören 'Tarım Ürünlerinin Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun Teklifi'nin kısa bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması bekleniyor. İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Orhan Doğan, yeni yasayla mesleklerinin tamamen tarihe karışacağını söyledi. Komisyonculuk yapanların tüccar olmak zorunda kalacaklarını ifade eden Doğan, "Bu yasa bizden çok şey götürüyor. Öncelikle komisyonculuk mesleği ortadan kaldırılıyor. Oysa bu iş uzun yıllardan beri babadan oğula devam eden bir meslek. Yeni yasa gıda enflasyonunu düşürmek için hazırlandı. Ancak komisyonculuk oranı zaten minimum düzeyde. Fiyat artışlarına fazla etki etmeyecek" dedi. Komisyoncunun, üretici ve tüccardan aldığı ürünü arz ve talep durumuna göre en iyi şekilde değerlendirdikten sonra en geç 15 gün içinde ödeme yaptığını belirten Doğan, yüzde 5 komisyonla çalışan kişilerin masraflar düşüldükten sonra en fazla yüzde 2 kar elde edebildiğini savundu. Belirli bir ciro yakalayamayan komisyoncuların her yıl zarar ettiğini ve mesleği bıraktığını anlatan Orhan Doğan, şöyle konuştu:

"Mevcut yasa 2012'de çıkmasına karşın yürürlüğe gireli 3 sene oldu. Daha önce manavlar, marketler ve pazarcılar halden mal almak zorundaydı. Mevcut yasa bu zorunluluğu kaldırdı. Esnaf komisyoncu olmadan direkt mal alabiliyor. Bu düzenleme de sebze meyve fiyatlarında önemli bir düşüş sağlamadı, tam aksine yükselmeler oldu. Şu andaki hal sayısı 175 ve bu sayı 30'a indirilecek. Haller tamamen özel teşebbüse verilecek. Hazine arazileri bedelsiz tahsis edilecek. Avrupa'daki sistemi getirmek istiyorlar. Haller belediyelerden alınacak özel teşebbüse verilecek. Biz hem üretici birliği hem komisyoncu hem de tüccarın aynı şekilde görevine devam etmesini istiyoruz." 'HALİN GERÇEK SAHİBİ BİZLER OLMALIYIZ' Bugüne kadar birçok kez hal yasasıyla ilgili değişiklikler yapıldığını ve her değişiklikte bağlı bulundukları ticaret odasından görüş alındığını ifade eden İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, dernekler olarak bağlı oldukları federasyonun da yasaların yapımında önemli bir rol oynadığını savundu. Bu kez kendilerinden hiçbir görüş alınmadığını dile getiren Doğan, "Sanıyorum tasarı meclis komisyonlarına sunulduktan sonra bizim görüşlerimiz alınacak. O zaman da bizim görüşlerimizin bir etkisi olur mu bilemiyorum" dedi. Doğan, yap-işlet-devret formülünde devir ve tahsis haklarının da ellerinden alınacağını ileri sürerek, "Biz burda hak sahibi olurken belli bir bedel ödedik. Haller modernleşecekse biz de mutlaka bu yapının içinde olmak istiyoruz. Halin asıl işletmecileri biziz, halin gerçek sahibi bizler olmalıyız" diye konuştu.