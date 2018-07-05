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Halde fiyatlar düşmeye başladı

FİNANS HABERLERİ  | 05.07.2018 11:12 | Son Güncelleme

İZMİR'deki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde en ucuz meyve, kilosu 50 kuruşa kadar düşen kırmızı erik olurken, en pahalı ürünler ise 5 TL ile kiraz ve 7 TL ile limon oldu.

Halde fiyatlar düşmeye başladı

Nevra UÇKAÇ/İZMİR, (DHA) - İZMİR'deki Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde en ucuz meyve, kilosu 50 kuruşa kadar düşen kırmızı erik olurken, en pahalı ürünler ise 5 TL ile kiraz ve 7 TL ile limon oldu. Fiyatlardaki genel düşüşün yüzleri güldürdüğünü belirten İzmir Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (İZKOMDER) Başkanı Orhan Doğan, üretimdeki artışın, patatesteki ithalat gereksinimini ortadan kaldıracağını öne sürdü.
Sebze ve meyvede taleple birlikte yükselen fiyatlara, 'fırsatçı'ların ürün stoklaması da eklenince haziran ayında fiyatlar cep yaktı. İZKOMDER Başkanı Orhan Doğan, üretimdeki artışa bağlı olarak Yaş Sebze ve Meyve Toptancı Hali'nde sebze ve meyve fiyatlarının düşmeye başladığını söyledi. Halde fiyatı en düşük meyvenin, kilosu 50 kuruş ile 1 lira arasında değişen kırmızı erik olduğunu belirten Doğan, en pahalı meyvenin ise 5 TL ile kiraz olduğunu dile getirdi. Son günlerde limonun da rekor kırdığını kaydeden Doğan, "Limonun halden çıkış fiyatı 5 ile 7 TL arasında değişiyor. Pazarda, markette ise 10 liraya kadar çıkıyor. Limon Rusya'ya ihraç edildiği için iç piyasada da yüksek fiyattan satılıyor" dedi.
'İTHALAT GEREKLİ DEĞİL'
Yaz aylarında üretimdeki artışla birlikte sebze- meyve fiyatlarının genel olarak düşük seyrettiğini belirten Doğan, patates ve soğanın ezber bozduğunu söyledi. Doğan, "Son günlerde soğan ve patates fiyatları biraz yüksekti. Üretim artınca onların fiyatları da düştü. Soğan geçen hafta halde 5 liraydı, şimdi 3 liraya kadar düştü. Geçen hafta patates halde 3 liraydı şuanda en yüksek 2 lira seviyesinde seyrediyor. 2- 3 yıldır soğan, patates para etmediği için üretim az oldu. İthalatın soğan patates fiyatına etki edeceğini düşünmüyorum. Üretim çoğaldığı için ithalat artık gerekli değil" diye konuştu.
'FİYATLAR YÜZDE 50 DÜŞECEK'
Halde patates ve soğan satan toptancılardan Memduh Konyar, fiyatlardaki düşüşün yeterli olmadığını vurguladı. Gelecek haftalarda fiyatların daha da gerileyeceğini belirten Konyar, şunları söyledi:
"Geçen hafta patates, soğan 4 ile 5 lira arasındayken bu hafta 2- 3 liraya kadar geriledi. Önümüzdeki hafta ise 1,5 liraya kadar düşmesini bekliyoruz. Çünkü ürünler çoğaldı. Önceden Ankara Polatlı'da vardı bitti, daha sonra Adana'da ve Amasya'da çıktı. Bazı bölgelerde hiç hastalık olmadı. Soğanlarım Amasya'dan patateslerim ise Ödemiş'ten geliyor. Bu haftadan itibaren Afyon Sandıklı'dan ürün almaya başlayacağım. Fiyatlar yüzde 50 oranında düşecek."
İthalat kararına tepki gösteren Konyar, üreticinin daha fazla desteklenmesi gerektiğini belirterek, "Adana'daki birkaç tüccarın lafına bakarak Kayseri, Amasya'daki üreticilere zarar verilmesin. Soğan onların elinde az ama Amasya'da çok. Bu kadar verimli toprağımız varken neden ithalat yapalım" diye konuştu.
'MALİYETLER BELİMİZİ BÜKTÜ'
Hem üretim hem de satış yaptığını kaydeden Abdurrahman Yiğit ise birkaç yıl üst üste büyük zarar ettiğini dile getirdi. Maliyetlerdeki artışın, üreticiyi olumsuz etkilediğini belirten Yiğit, "Millet, patates- soğan ekemedi. Ekilse bu paralara olmaz. 2- 3 yıl üst üste zarar edildi. Niğdeli çiftçiler ürünlerini döktü. Bu sene biz de sınırlı ektik. Maliyetler belimizi büktü. Mazotun litresi 6 liraya dayanmış, gübrenin torbası 100 lira. Elektrik, su maliyetleri yüksek. Çalışacak işçi yok. Eleman bulmakta zorluk çekiyoruz" dedi.

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