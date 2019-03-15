"Halep sabunu" Gaziantep'ten dünyaya açılıyor

GAZİANTEP (AA) - MUHAMMED TEMİM HOCAOĞLU - Ülkelerindeki savaş nedeniyle evlerini, iş yerlerini ve sevdiklerini geride bırakarak Gaziantep'e yerleşen Halepli sabun ustaları Vadah ve Ahmet Tahan, yüzlerce yıllık aile mesleğini Nizip ilçesinde kurdukları atölyede sürdürüyor. Suriyeli ustaların ürettiği, yapımı yaklaşık bir yıl süren ve sadece belirli iklim şartlarında üretilebilen Halep'in ünlü defne sabunları, Kanada, Fransa ve Japonya'nın da aralarında bulunduğu 8 ülkeye ihraç ediliyor. Halepli sabun ustası Vadah Tahan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabunculuğun dedelerinden miras kalan bir aile zanaatı olduğunu ve mesleğini Gaziantep'te sürdürebilmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Ailesiyle birlikte Suriye'den savaş nedeniyle ayrılmak zorunda kaldıklarını ve üretim yapmak için yer aradıkları sırada Türkiye'nin önemli zeytinyağlı sabun üretim merkezlerinden Nizip'te mesleklerini sürdürebileceklerini öğrendiklerini anlatan Tahan, Nizip'in hem iklim hem de sabun üretiminde kullandıkları zeytinyağı ve defne yağı gibi ham maddelerin bulunması açısından çok bereketli olduğunu vurguladı.

Tahan, 2015 yılından beri Türkiye'de Halep sabunu üretimi yaptıklarını dile getirerek, Türkiye'ye ilk geldiklerinde bazı zorluklarla karşılaştıklarını, Türkçe ve Türk kanunlarını bilmemelerinin sıkıntısını çektiklerini ancak kısa sürede ülkeye uyum sağladıklarını kaydetti. -"Gaziantep Nizip'te sabun üretimini canlandırdık" Nizip'in Türkiye'de en fazla sabun üretimi yapılan yerlerden birisi olmasına rağmen ilçeye geldiklerinde birçok sabun atölyesinin kapandığını gördüklerinde şaşırdıklarını ifade eden Tahan, şöyle konuştu: "Özellikle 1980'lerde İran-Irak savaşının yaşandığı dönemde Nizip'te sabun üretimi çok gelişmişti. Fakat daha sonra sanırım Nizip'te üretilen sabunların kalitesinde bir düşüş yaşandı ve dükkanların çoğu kepenk kapatmaya başladı. Biz geldiğimizde, şu an üretim yaptığımız atölye 7-8 yıldır kapalıydı. Bizim dışımızda da bu tür iş yapmayan atölyeleri alarak sabun üretimi yapmaya başlayan birçok Suriyeli sabuncu var." Tahan, ürettikleri sabuna ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Bizim zaten Suriye'deyken müşterilerimiz vardı.Türkiye bize yeni ufuklar açtı ve yeni müşteriler edindik. Çok şükür bugün Kanada, Fransa, Umman, Irak, Libya, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Japonya'ya ürettiğimiz sabunları ihraç ediyoruz." dedi.