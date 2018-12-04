Halı ihracatı 11 ayda 2,1 milyar dolara yaklaştı

İSTANBUL (AA) - UĞUR ASLANHAN - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, Türkiye'nin halı ihracatının 11 ayda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7'lik artışla 2 milyar 76 milyon dolara ulaştığını belirterek, "Bu rakam, tüm zamanların ocak-kasım dönemlerinin rekoru. Yıl sonu hedefimiz 2,3 milyar dolar." dedi.

Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de üretilen halıların dünyanın dört bir yanına ulaştığını ifade ederek, Türk halısının kalitesi ve tasarımları ile öne çıktığını, ABD, Avrupa, Körfez ve Orta Doğu'da çok iyi bilindiğini, son yıllarda Afrika ve Uzak Doğu'ya açılım yaptıklarını, bu açılımlarının meyvelerini de almaya başladıklarını söyledi.

Bu yıl ihracatta çok iyi gittiklerini belirten Kaplan, "Türkiye'nin halı ihracatı, bu yılın 11 ayında 2017'nin yılın aynı dönemine göre yüzde 5,7'lik artışla 2 milyar 76 milyon dolara ulaştı. Bu rakam, tüm zamanların ocak-kasım dönemlerinin rekoru. Yıl sonu hedefimiz 2,3 milyar dolar." ifadelerini kullandı.