Halı ihracatında hedef Uzak Doğu

Geçen yıl ABD 563 milyon dolar, Suudi Arabistan 266 milyon dolar, Irak 170 milyon dolar, Almanya 104 milyon dolar ve Birleşik Krallık 98 milyon dolarla en çok halı ihraç edilen ülkeler arasında yer alırken, toplam halı dış satımının yarısı bu ülkelere yapıldı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu ve Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye 2018'de 2,3 milyar dolarlık halı ihraç etti.

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan, ön araştırma yapmaları için danışman akademisyenler ve birlik yetkililerinin Avustralya ile Uzak Doğu ülkelerinden Singapur, Endonezya, Malezya, Güney Kore ve Japonya'ya gittiklerini söyledi.

Heyet üyelerinin oralardaki büyükelçilikler ve ticaret ataşelikleri aracılığıyla ticaret odaları ve ithalatçı firmalarla bir araya gelerek bölgenin potansiyelini tespit ettiklerini anlatan Kaplan, "Şubat ayında Singapur, Endonezya, Malezya, bu ay da Avustralya hakkında üyelerimizle bilgilendirme toplantıları yaptık. Ekim'de ise firmalarımızı Güney Kore ve Japonya pazarı hakkında bilgilendireceğiz." dedi.

Bu ülkelere ihracatını artırmak isteyen Birlik üyelerine çağrıda bulunduklarını dile getiren Kaplan, her yıl düzenli olarak Almanya ve Çin'deki fuar organizasyonlarında yer aldıklarını, ayrıca Kanada, İngiltere, ABD, Japonya gibi ülkelerde de fuarlara katılabildiklerini ancak bu tarz yerinde pazar analizi ziyaretlerinin ilk kez gerçekleştirilmekte olduğunu ifade etti.