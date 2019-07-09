FİNANS

Halı ihracatını Güneydoğulu üreticiler sırtlanıyor

FİNANS HABERLERİ  | 09.07.2019 11:37 | Son Güncelleme

GAHİB Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan: - "Türkiye halı ihracatının yüzde 65,6’lık kısmının tek başına GAHİB tarafından geçekleştirildiği göze çarpmaktadır" - "Güney Kore, Japonya, İngiltere, Meksika, Singapur, Endonezya, Malezya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki pazar araştırmalarımızı sürdüreceğiz"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kaplan, birlik üyelerinin, Türkiye halı ihracatının yüzde 65,6’lık kısmının tek başına gerçekleştirdiğini belirterek, dış satım için yeni pazar arayışlarının süreceğini bildirdi.

Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, GAHİB'in ihracatının ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artarak 771 milyon 356 bin dolara ulaştığını vurguladı.

En fazla halı ihraç edilen ülkeler arasında 260 milyon dolarla Orta Doğu ülkelerininin ilk sırayı aldığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu bölgeyi 227 milyon dolarla Amerika, 116 milyon dolarla Avrupa Birliği ülkeleri izliyor. Afrika ülkelerine ise ilk 6 aylık dilimde gerçekleşen halı ihracatı 90 milyon doları aşmıştır. Ülke bazlı ihracatımız incelendiğinde ise 213 milyon dolarla ABD ilk sırayı almaktadır. Haziran ayında ise en fazla ihracat 24 milyon dolarla ABD’ye yapılırken, Suudi Arabistan’a gerçekleştirilen ihracat geçen yılın haziran ayına göre yüzde 83,1 artarak 12 milyon doları aşmıştır. Temmuz 2018 - Haziran 2019 döneminde birliğimizin 139 ülkeye ihracat gerçekleştirdiği görülmektedir."

Kaplan, Türkiye'nin ocak-haziran dönemindeki halı ihracatının da toplam 1 milyar 176 milyon dolara ulaştığını aktararak, getirerek, "Türkiye halı ihracatının yüzde 65,6’lık kısmının tek başına GAHİB tarafından geçekleştirildiği göze çarpmaktadır. Gaziantep’in son 6 ayda genel ihracat yapısı içerisinde sektörel bazda en yüksek ihracatı yüzde 21,7 ile halı sektörüne aittir. Gaziantep dünyanın en büyük halı üretim kenti olma özelliğine sahiptir." ifadelerini kullandı.

Firmaların ihracatın geliştirilmesi için yenilikçi ürün ve sürdürülebilir üretim konusunda çalıştığını vurgulayan Kaplan, "Bu yıl belirlediğimiz hedef ülkeler arasında yer alan Güney Kore, Japonya, İngiltere, Meksika, Singapur, Endonezya, Malezya, Avustralya ve Yeni Zelanda’daki pazar araştırmalarımızı sürdüreceğiz. Bu ülkelerdeki fırsatları sektörümüze anlatacağız. Oluşturacağımız çeşitli heyetler ile bu pazarlarda ülkemizin sahip olduğu payı daha yüksek oranlara çıkarmak için özellikle çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Gaziantep Güneydoğu Anadolu halı ihracatı

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