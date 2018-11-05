FİNANS

Halı ihracatının gözdesi ABD

FİNANS HABERLERİ  | 05.11.2018 11:07 | Son Güncelleme

Dünya makine halısının yüzde 30'unu üretip yıl sonu itibariyle 1,5 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefleyen Gaziantepli halıcıların gözde pazarı ABD'den yıl sonu itibariyle 500 milyon dolarlık döviz girdisi bekleniyor - GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: - "1,5 milyar dolarlık ihracatımızın yıl sonu itibariyle üçte birini Amerika ile sağlamış olacağız" - "Biz halıcılardaki dinamizme güveniyoruz. Bizim sektörümüzün önü çok açık"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Dünyadaki makine halısının yüzde 30'unu, Türkiye'dekinin yüzde 90'ını üreten Gaziantepli halıcılar, en büyük pazarları olan ABD'ye yıl sonunda yarım milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in halıcılık konusunda sürekli kendisini geliştirip, ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağlayan bir sanayi şehri olduğunu söyledi.

Türkiye'deki halı üretiminin yüzde 90'ını gerçekleştiren Gaziantep'in dünya genelinde üretilen makine halısının da yüzde 30'unu üreten güce sahip olduğunu ifade eden Kaplan, dünya halı ticaretinde de Gaziantep'in yüzde 50 civarında payının olduğunu kaydetti.

Kaplan, Gaziantep'in bu yılın 9 aylık kısmında 1,1 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiğine, yıl sonu itibariyle de 1,5 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler nedeniyle iç piyasada kısmen sorun olsa da ihracatımızda herhangi bir sorunumuz yok. Yolumuza emin adamlarla devam ediyoruz. Gaziantepli halıcılar olarak ana pazarlarımızın ilk sırasında ABD yer alıyor. Yıl sonuna kadar yarım milyar dolarlık ihracatı ABD'den sağlamış olacağız. 9 aylık dönemdeki rakamımız ise 350 milyon dolar civarında. Yani 1,5 milyar dolarlık ihracatımızın yıl sonu itibariyle üçte birini Amerika ile sağlamış olacağız. Sırayla baktığımızda ABD'yi Suudi Arabistan ile Irak izliyor."

- "Sektörümüzün önü açık"

Kaplan, Türkiye ekonomisinin zorlu bir sürece sokulmak istendiğini ancak yeni buluş ve fikirlerin de genelde zorlu süreçlerde çıktığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim kültürümüzde 'Kötü komşu ev sahibi yapar' diye bir söz vardır. O yüzden şu anki durum aslında sektörün bilinçlenmesine neden oldu. Şimdi baktığımızda herkes gerek bankalarla olan ilişkilerinde gerekse firmaların bilançosundaki yapı konusunda arayış ve çalışma içerisinde. Biz halıcılardaki dinamizme güveniyoruz. Bizim sektörümüzün önü çok açık. Çok daha iyi noktalara geleceğiz."

Sektördeki yetişmiş, kalifiye eleman gücünü artırmak istediklerine değinen Kaplan, artık dünyanın bildiği bir marka oluşturmaları gerektiğini, bunun için de el birliğiyle tüm sektör paydaşlarıyla çalıştıklarını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
AHMET KAPLAN ekonomi GAHİB Gaziantep halı Tasarım

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