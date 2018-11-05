Halı ihracatının gözdesi ABD

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Dünyadaki makine halısının yüzde 30'unu, Türkiye'dekinin yüzde 90'ını üreten Gaziantepli halıcılar, en büyük pazarları olan ABD'ye yıl sonunda yarım milyar dolarlık ihracat yapmayı hedefliyor.

Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'in halıcılık konusunda sürekli kendisini geliştirip, ülke ekonomisine önemli kazanımlar sağlayan bir sanayi şehri olduğunu söyledi.

Türkiye'deki halı üretiminin yüzde 90'ını gerçekleştiren Gaziantep'in dünya genelinde üretilen makine halısının da yüzde 30'unu üreten güce sahip olduğunu ifade eden Kaplan, dünya halı ticaretinde de Gaziantep'in yüzde 50 civarında payının olduğunu kaydetti.

Kaplan, Gaziantep'in bu yılın 9 aylık kısmında 1,1 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirdiğine, yıl sonu itibariyle de 1,5 milyar dolara ulaşmayı hedeflediklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu:

"Ülkemizdeki ekonomik gelişmeler nedeniyle iç piyasada kısmen sorun olsa da ihracatımızda herhangi bir sorunumuz yok. Yolumuza emin adamlarla devam ediyoruz. Gaziantepli halıcılar olarak ana pazarlarımızın ilk sırasında ABD yer alıyor. Yıl sonuna kadar yarım milyar dolarlık ihracatı ABD'den sağlamış olacağız. 9 aylık dönemdeki rakamımız ise 350 milyon dolar civarında. Yani 1,5 milyar dolarlık ihracatımızın yıl sonu itibariyle üçte birini Amerika ile sağlamış olacağız. Sırayla baktığımızda ABD'yi Suudi Arabistan ile Irak izliyor."