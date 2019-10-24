Halıcılardan "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine yardım

GAZİANTEP (AA) - Dünyanın dört bir yanına halı ihracatı yaparak ülke ekonomisine katma değer oluşturan Gaziantepli halıcılar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayanlara yardım için başlatılan kampanyaya 2 tır halıyla destek verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, TİM'in, "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayanlara insani yardım sağlamayı hedefleyen kampanyaya halıcılar olarak destek verdiklerini söyledi.

Kampanya kapsamında Gaziantepli halıcıların bölgede yaşayanlara dağıtılmak üzere iki tır halı bağışı yaptığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu vatan hepimizin, bu vatanı korumak ve kalkındırmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. TİM tarafından Türkiye genelinde yürütülen destek kampanyasına biz halıcılar da gerekli desteği veriyoruz. Gaziantepli halı üreticilerinin bölgede yaşayanlara dağıtılmak üzere çeşitli ölçülerde iki tır halı bağışı yaptı. TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle’nin katılımıyla 26-27 Ekim'de Kilis ve Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve Kızılay’a teslim edilecek yardım malzemeleri Kızılay eliyle bölgede yaşayanlara dağıtılacaktır. Gaziantepli halıcılar, üzerlerine düşeni yaparak her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nda da Mehmetçiğimizin ve şanlı ordumuzun yanında yer almış ve bundan sonraki süreçte de yer almaya devam edecektir.

