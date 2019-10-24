FİNANS

Halıcılardan "Barış Pınarı Harekatı" bölgesine yardım

FİNANS HABERLERİ  | 24.10.2019 15:15 | Son Güncelleme

Gaziantepli halıcılar, TİM tarafından Barış Pınarı Harekatı bölgesine yardım amacıyla başlatılan kampanyaya 2 tır halıyla destek oldu - Halılar, Kızılay tarafından ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak - TİM Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan: - " Gaziantepli halıcılar, üzerlerine düşeni yaparak her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nda da Mehmetçiğimizin ve şanlı ordumuzun yanında yer almış ve bundan sonraki süreçte de yer almaya devam edecektir"

GAZİANTEP (AA) - Dünyanın dört bir yanına halı ihracatı yaparak ülke ekonomisine katma değer oluşturan Gaziantepli halıcılar, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayanlara yardım için başlatılan kampanyaya 2 tır halıyla destek verdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, yaptığı yazılı açıklamada, TİM'in, "Birliklerimiz Birlikteliğimizdir" sloganıyla başlattığı Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yaşayanlara insani yardım sağlamayı hedefleyen kampanyaya halıcılar olarak destek verdiklerini söyledi.

Kampanya kapsamında Gaziantepli halıcıların bölgede yaşayanlara dağıtılmak üzere iki tır halı bağışı yaptığını belirten Kaplan, şunları kaydetti:

"Bu vatan hepimizin, bu vatanı korumak ve kalkındırmak hepimizin ortak görevi ve sorumluluğudur. TİM tarafından Türkiye genelinde yürütülen destek kampanyasına biz halıcılar da gerekli desteği veriyoruz. Gaziantepli halı üreticilerinin bölgede yaşayanlara dağıtılmak üzere çeşitli ölçülerde iki tır halı bağışı yaptı. TİM Başkanımız Sayın İsmail Gülle’nin katılımıyla 26-27 Ekim'de Kilis ve Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek ve Kızılay’a teslim edilecek yardım malzemeleri Kızılay eliyle bölgede yaşayanlara dağıtılacaktır. Gaziantepli halıcılar, üzerlerine düşeni yaparak her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı’nda da Mehmetçiğimizin ve şanlı ordumuzun yanında yer almış ve bundan sonraki süreçte de yer almaya devam edecektir.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarızEKONOMİ KİTAPLIĞI - Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarız
DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan YardımDÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep halı kampanya Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Halı Sektör Kurulu Başkanı Sa

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Bakan Gül duyurdu: Cumhurbaşkanımız onayladı

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Vergide yeni dönem! AK Parti'den ilk açıklama

Tüketici 'bedel indirimi' hakkını hiç kullanmıyor! Paranızı geri alabilirsiniz

Tüketici 'bedel indirimi' hakkını hiç kullanmıyor! Paranızı geri alabilirsiniz

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Kurumlar Vergisi'nde indirim! İki yeni vergi daha yolda

Ciddi hareketlilik yaşandı! Yüzde 100 arttı

Ciddi hareketlilik yaşandı! Yüzde 100 arttı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
EKONOMİ KİTAPLIĞI - Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarız

EKONOMİ KİTAPLIĞI - Paramızın yirmi misliyle nasıl alırız, nasıl satarız

DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım

DÜZELTME - "Vodafone, yeni e-ticaret platformu Vodafone Yanımda Fırsatlar Dünyası'nı tanıttı" başlıklı haberimizin spotu ve içeriğinde sehven yer alan "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkanı Engin Atasoy" ifadesi, "Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardım

Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu

Bakan Varank'tan "savunma sanayisinde koordinasyon" vurgusu

Hizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldi

Hizmet sektörünün girişimlerdeki payı yüzde 43.5'e yükseldi

TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

TÜİK - Bitkisel üretimin 2019 yılında artacağı öngörülüyor

GlobalCapital'den Hazinenin borç yönetimi başarısına ödül

Hazine'nin 'borç yönetimi'ne ödül

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.