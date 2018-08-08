Halıcılık sektörüne bilimsel bakış geliyor

Kaplan, bu noktada GAÜN Güzel Sanatlar Fakültesinde özel yetenekle öğrenci alan Makine Halıcılığı Tasarım Bölümü açılmasına karar verildiğini ifade ederek, "İkinci konu ise üniversiteyle birlikte tasarım günleri etkinliği düzenlenmesidir. Etkinlik kapsamında, Türkiye genelinde halıcılık ve tasarım bölümlerinde okuyan öğrencilerin katılacağı tasarım yarışması düzenlenecek. Ayrıca, firmalarda çalışan tasarımcıların geleceğin renkleri ve trendleri konusunda bilgilendirilmeleri için çeşitli sempozyum ve toplantılar düzenlenecek." ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında, üniversite-sanayi iş birliğinin geliştirilmesi için yapılacak projeler başta olmak üzere, kalifiye eleman ihtiyacından, müfredatın özel sektörün ihtiyaçlarına uygun şekilde düzenlenmesine kadar çeşitli konularda görüş alışverişinde bulunuldu.

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliğinden (GAHİB) yapılan açıklamaya göre, GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, Naci Topçuoğlu Meslek Yüksek Okulu Müdürü Doç. Dr. Necip Fazıl Yılmaz ve akademisyenlerden oluşan, GAHİB'i ziyaret etti.

GAZİANTEP (AA) - Makine halısı üretiminde dünyada lideri olan Gaziantepli halıcılar, Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ile ortak hareket ederek sektöre yön vermek istiyor.

GAÜN ile üzerinde anlaşma sağladıkları konulardan üçüncüsünün de halı ile ilgili tüm teknik testlerin yapılabileceği bir laboratuvar kurulması olduğunu vurgulayan Kaplan, şunları kaydetti:

"Biz şu anda analizleri İstanbul'da yaptırıyoruz. Bu hem maliyetleri yükseltiyor, hem de zaman kaybı oluyor. Bunun kendi üniversitemizde yapılması maliyetlerin azaltılması ve işlerin hızlanmasını sağlayacaktır. Çalışma yapmaya karar verdiğimiz dördüncü nokta da üniversite bünyesinde tüm firmalara hizmet verebilecek bir danışmanlar kurulunun oluşturulması. Danışmanlar kurulu, üretim, finansman, istihdam ve ihracat gibi hemen her konuda talep eden firmalara danışmanlık desteği verecek. Danışmanlar, üniversitedeki akademisyenlerden ve özel sektördeki profesyonellerden oluşacak."

