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"Halıda dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz"

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 11:55 | Son Güncelleme

GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan: - "Halıda dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz. Birlik yönetimi olarak mevcut kaynakları sektörümüz adına en faydalı ve en verimli şekilde kullanmak için hassasiyetle, sorumluluk bilinciyle ve yoğun bir tempoda çalışmaktayız" - "Firmalarımızın çoğu aile şirketidir. Bu nedenle gelecekte firmalarımızı yönetecek olan çocuklarımız için uzun süreli yönetici geliştirme programları düzenleyeceğiz"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaplan, GAHİB'in bir yıllık çalışmalarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, temel hedeflerinin halı sektörünü Gaziantep'te kalıcı hale getirmek olduğunu, sektörün rekabet gücünü artıracak projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Sektördeki dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmalara değinen Kaplan, sektörün en önemli girdileri olan makine, sarf malzemesi, yazılım ve ham madde gibi ithalata bağlı ürünlerin bir kısmının üniversite-sanayi iş birliğiyle üretilmesini amaçladıklarını belirtti.

Kaplan, makine halısında en büyük üretim merkezi olan Gaziantep'te sektörün ihtiyacını karşılayacak bir laboratuvarın olmadığına işaret ederek, sorunun çözümü için TSE, OSB, üniversite ve bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Kaplan, GAHİB olarak yurt dışındaki sorunlu alacaklar için de harekete geçtiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Yurt dışı sorunlu alacaklarla ilgili bir komisyon kurduk. Bu kapsamda öncelikle sorunlu alacak durumuna gelmiş konularda, borçlu firmayla irtibat kurulacak ve borcunu ödemesi veya geçerli bir açıklama yapılması konusunda resmi yazı ile uyarılacaktır. Eğer sorun iki firma arasında çözülemez ve devam ederse 'alacak komisyonu' olayı inceleyecek ve arabulucu olmaya çalışacaktır. Eğer sorunun yabancı firmadan kaynaklandığı anlaşılır ve sorun çözülemez ise o ülkedeki büyükelçilik, konsolosluk, ticaret müşavirliği gibi dış temsilciliklerimiz ve o ülkedeki ilgili bakanlık, ticaret ve sanayi odaları gibi kurum ve kuruluşlara konuya dair bilgi yazıları gönderilmektedir."

- "Makine Halısı Strateji Raporu" hazırlandı

Meslek liselerinin ilgili bölümlerinde eğitim gören son sınıf öğrencilerine ve işitme engelli öğrencilerine yönelik 9 ay sürecek desinatörlük kursu düzenlendiğini ve ilk mezunların haziran ayında verileceğini belirten Kaplan, Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde makine halıcılığı tasarım bölümü açılması ve müfredat düzenlemesi için de rektörlükle toplantılar yaptıklarını vurguladı.

Kaplan, meslek liselerinin halı sektörüyle ilişkili bölümlerinin sektörün ihtiyaçlarına cevap verebilmesi ve müfredatın güncellenmesi için İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile toplantılar yaptıklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Meslek liseleriyle desen kurslarına devam edeceğiz. Güzel sanatlar fakültesi mezunlarına yönelik nitelikli tasarım kursunun yanı sıra üniversite mezunu ve yabancı dil bilgisine sahip kişilere uygulamalı dış ticaret ve pazarlama eğitimi verilecektir. Firmalarımızın çoğu aile şirketidir. Bu nedenle gelecekte firmalarımızı yönetecek olan çocuklarımız için uzun süreli yönetici geliştirme programları düzenleyeceğiz."

Sektörün geleceği için "Makine Halısı Strateji Raporu"nı hazırladıklarını, bu kapsamda 2023 sektörel ihracat hedeflerine yönelik detaylı eylem planı hazırlığı yapılacağını belirten Kaplan, "Halıda dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz. Birlik yönetimi olarak mevcut kaynakları sektörümüz adına en faydalı ve en verimli bir şekilde kullanmak için hassasiyetle, sorumluluk bilinciyle ve yoğun bir tempoda çalışmaktayız." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
GAHİB Başkanı Ahmet Kaplan Gaziantep halıcılık

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