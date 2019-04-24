"Halıda dışa bağımlılığı azaltmak için çalışıyoruz"

GAZİANTEP (AA) - Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB) Başkanı Ahmet Kaplan, sektörde dışa bağımlılığı azaltmak için çalıştıklarını belirtti.

Kaplan, GAHİB'in bir yıllık çalışmalarını değerlendirdiği yazılı açıklamasında, temel hedeflerinin halı sektörünü Gaziantep'te kalıcı hale getirmek olduğunu, sektörün rekabet gücünü artıracak projelere ağırlık verdiklerini söyledi.

Sektördeki dışa bağımlılığı azaltmak için yapılan çalışmalara değinen Kaplan, sektörün en önemli girdileri olan makine, sarf malzemesi, yazılım ve ham madde gibi ithalata bağlı ürünlerin bir kısmının üniversite-sanayi iş birliğiyle üretilmesini amaçladıklarını belirtti.

Kaplan, makine halısında en büyük üretim merkezi olan Gaziantep'te sektörün ihtiyacını karşılayacak bir laboratuvarın olmadığına işaret ederek, sorunun çözümü için TSE, OSB, üniversite ve bakanlıklar düzeyinde girişimlerde bulunulduğunu bildirdi.

Kaplan, GAHİB olarak yurt dışındaki sorunlu alacaklar için de harekete geçtiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: