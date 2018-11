Halk GYO'dan üçüncü çeyrekte 71,4 milyon lira net kar

İSTANBUL (AA) - Halk GYO, yılın 9 ayında 2017'nin aynı dönemine göre net karını yüzde 93 artırarak 71,4 milyon liraya ulaştırdı.

Halk GYO'nun açıklamasına göre, yılın dokuz ayını başarılı bir mali performansla geçiren şirket, bu dönemde 270,3 milyon TL hasılat elde etti. Şirketin bu dönemde net karı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 93 artarak, 71,4 milyon liraya yükseldi.

Dönem içerisinde, hayata geçirdiği nitelikli konut projelerinde inşaat süreçlerini tamamlayan ve teslimlere başlayan Halk GYO, gayrimenkul sektörünün gelişimine yönelik yenilikçi ve öncü çalışmalarını da sürdürmeye devam etti.

Şirketin, Emlak Konut GYO güvencesi ve Teknik Yapı ortaklığıyla hayata geçirdiği Evora İzmir projesi, her yıl gerçekleştirilen SOTCA (Sign of the City Awards) organizasyonunun 2018 etabında "En İyi Mimari Tasarım" ödülünü kazandı.

İzmir'in Konak ilçesinin Alsancak sınırlarında yükselen proje, konut, ticaret, park, kültür ve turizm fonksiyonlarını bir arada barındıran karma yapısıyla kente değer katacak bir yapıda tasarlandı.