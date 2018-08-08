Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısında rekor artış

AYŞE BÖCÜOĞLU BODUR - Türkiye'de 2013-2017 dönemini kapsayan 5 yılda, öğrenme süreçlerini desteklemek için uygun ortam ve materyal sağlayan halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı yüzde 114,5 artarak 2 milyon 201 bin 39'a yükseldi.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlediği bilgilere göre, halk kütüphanelerine ilgi her geçen gün artıyor.

Araştırma yapmayı, ders çalışmayı kolaylaştıran ve kitap okuma bilincinin her kesimde yaygınlaşmasına katkı sağlayan halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı 2013'te 1 milyon 25 bin 846 iken, geçen yıl itibarıyla 2 milyon 201 bin 39'a ulaştı. Bu 5 yıllık dönemde halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısında yüzde 114,5 artış kaydedildi.

Öğrenme süreçlerini desteklemek için uygun ortam ve materyal sağlayan halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı da bu dönemde yüzde 24,01 artarak 25 milyon 91 bin 232'ye ulaştı.

2013-2017 döneminde halk kütüphanelerindeki kitap sayısında da artış görüldü. 2013'te 16 milyon 99 bin 993 olan kitap sayısı geçen yıl itibarıyla yüzde 24,18'lik artışla 19 milyon 993 bin 613'e yükseldi.