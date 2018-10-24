Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi için acele kamulaştırma kararı

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, 2018 yılı Yatırım Programı'nda yer alan Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamında İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne sınırları içinde belirtilen güzergahtaki taşınmazların, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünce acele kamulaştırılması kararlaştırıldı.
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