Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Hakan Eryılmaz görevinden ayrıldı

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yapılan açıklamada, "Bankamız Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılıktan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Eryılmaz görevinden ayrılmıştır." ifadelerine yer verildi.



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