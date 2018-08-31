İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören Halkbank hisseleri, bankanın başlattığı geri alım programı sonrasında güne yükselişle başladı ve önceki kapanışa göre yüzde 2,5 değer kazandı.

Halkbank hisseleri, haftanın son işlem gününe bankanın başlattığı geri alım programının pozitif etkisi ile başladı. Güne artışla başlayan ve 6,42 lirayı gören Halkbank hisselerinin fiyatı, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 2,6 yükselişle 6,22 seviyesinde dengelendi.

Halkbank, önceki akşam Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayımlanan açıklamasında, Banka Yönetim Kurulu'nun, hissedarların yatırımlarının değerinin korunması ve banka hisse değerinde fiyat istikrarının desteklenmesi amacıyla, 7 milyon adet hisse ve azami 450 milyon liraya kadar Borsa İstanbul'da işlem gören halka açık Halkbank paylarının geri alınmasına karar verdiğini duyurmuştu.

Bu karar ile diğer banka hisselerinden pozitif ayrışan Halkbank hisseleri, çarşamba günkü düşüş eğilimini sonlandırarak yükselişe geçti. Şu dakikalarda bankacılık endeksi önceki kapanışa göre yüzde 1,3 değer kaybederken, büyük banka hisseleri içinde tek değer kazanan Halkbank oldu.

