Halkbank kredi faiz oranlarını indirdi

İSTANBUL (AA) - Halkbank, bugünden geçerli olmak üzere konut, tüketici ve ticari kredilerde faiz oranlarını düşürdü.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, banka bugünden geçerli olmak üzere, tutarı 500 bine kadar konut kredilerine yönelik faiz oranlarını, azami 180 ay vade için yüzde 1'in altına çekerek aylık yüzde 0,99'a indirdi.

Banka, tutarı 500 bin lira ila 1 milyon lira arasında bulunan konut kredileri için aylık faiz oranını da 180 ay vadeye kadar yüzde 1,19'a düşürdü. Halkbank'tan 1 milyon lira ve üzeri tutarlı konutlar için kredi kullanılması halinde de azami 180 ay vade için faiz oranı yüzde 1,39 olarak uygulanacak.

Öte yandan Halkbank ile aktif çalışan konut sektörü firmaları, bankaya katkı payı ödeyerek müşterilerine yüzde 0,79 faiz oranı ile kredi kullanma imkanı sağlayabilecek.

Tüketici kredisi faiz oranlarını da düşüren Halkbank, azami 60 ay vade için maaş müşterilerine yüzde 1,49'dan, diğer müşterilere ise yüzde 1,59'dan tüketici kredisi kullandıracak.

Ticari kredilerde ise faiz oranları firma değerlendirme notuna göre belirlenecek ve değerlendirme notu yüksek firmalara yıllık yüzde 17'den başlayan faiz oranıyla kredi kullanma imkanı sunulacak.