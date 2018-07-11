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Halkbank, Makedonya'da liderliği hedefliyor

FİNANS HABERLERİ  | 11.07.2018 13:25 | Son Güncelleme

Halkbank Makedonya Genel Müdürü Bilal Sucubaşı: - "Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10'undan fazlasına sahibiz. 30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500'ü aşan çalışanımızla Makedonya'da en hızlı büyüyen banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz liderlik" - TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Ersoy: - "Üsküp ve Ohrid havalimanlarına toplamda 120 milyon avroluk yatırım yaptık. 2010'dan bugüne yolcu sayımız Üsküp'de yüzde 209, Ohrid ise yüzde 344 artış gösterdi"

ÜSKÜP (AA) - Halkbank Makedonya Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı, Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10'undan fazlasına sahip olduklarını belirterek, "30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500'ü aşan çalışanımızla Makedonya'da en hızlı büyüyen banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz liderlik." dedi.

Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak ile ekonomi yazarlarından oluşan heyet, Makedonya Türkiye Ticaret Odası (MATTO) ev sahipliğinde Makedonya'nın başkenti Üsküp'ü ziyaret etti.

Ziyarete, Makedonya'da yatırımları bulunan Türk şirketleri de iştirak ederek, tecrübe ve tavsiyelerini basın mensuplarıyla paylaştı.

Halkbank Makedonya Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı, burada yaptığı sunumda, Halkbank'ın, Avrupa pazarının giriş kapısı olarak değerlendirilen Makedonya'da 2011'de faaliyetlerine başladığını, şu anda aktif büyüklüğüyle ülkenin 4'üncü büyük bankası olduğunu anlattı.

Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10'undan fazlasına sahip olduklarını vurgulayan Sucubaşı, "30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500'ü aşan çalışanımızla Makedonya'da en hızlı büyüyen banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz liderlik." diye konuştu.

Sucubaşı, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine hazırlanan Makedonya'ya yabancı yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Makedonya ekonomi yönetimi, ülkede yabancı yatırımları artırma kararlılığında. Sağlanan vergi muafiyetleri, stratejik konum, eğitimli iş gücü Makedonya'nın dünyanın her yerinden yatırımcı ilgisi görmesini sağlıyor. NATO ve AB üyeliği sonrasında aynı fırsatlar sunulamayabilir. O yüzden Makedonya'da bugünden yer almak kazançlı olabilir. Türkiye'den birçok şirket, Makedonya'da inşaattan gıda üretimine, otomotiv yan sanayiden hizmete kadar önemli yatırımlara imza attı. Daha fazlası için, bankamız asli görevi olan finans desteğinin dışında danışmanlık gibi birçok başka alanda da hizmet veriyor. Makedonya 2 saatlik kara yoluyla 650 milyonluk pazara rahatlıkla ulaşılabilen bir üs konumunda. Üretim tesislerinin şimdilik kısıtlı olduğu bu ülkede yatırım yapacak iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz."

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- "Makedonya'nın geleceğine inanıyoruz"

TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Ersoy da, balkanların tam merkezinde, 500 milyon nüfuslu Avrupa pazarının hemen yanı başında yer alan Makedonya'nın, genç ve eğitimli nüfusu, istikrarlı ekonomik, politik ve hukuki yapısı, Avrupa Birliğine ve NATO'ya aday ülke olması ve Makedonya hükümetinin yapıcı ve iş birlikçi yaklaşımıyla gelecek vaat eden, gelişime açık, stratejik konuma sahip bir ülke olduğunu söyledi.

Balkanların, yatırımları için hedef bölgelerinden birisi olduğunu aktaran Ersoy, Mart 2010'da Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmesini 20 yıllığına devraldıklarını anımsattı.

Ersoy, Üsküp ve Ohrid havalimanlarına toplamda 120 milyon avroluk yatırım yaptıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bu iki havalimanını devraldığımızda toplamda sadece 639 bin yolcuya hizmet veriliyordu. Geçen yıl ise Üsküp ve Ohrid'de toplamda 2 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sağladık. 2010'dan bugüne yolcu sayımız Üsküp'de yüzde 209, Ohrid ise yüzde 344 artış gösterdi. Bu yıl sonunda sadece Üsküp'te 2 milyon yolcu sayısını aşmayı bekliyoruz. Direk uçuş yapılan destinasyon sayısını 15'den 38'e çıkardık. Üsküp Havalimanı'nı devraldığımızda Türkiye ile Makedonya arasında haftalık 4 uçuş vardı. Bugün Türk Hava Yolları haftada 14, Pegasus 5 olmak üzere haftalık 19 uçuş yapılmaktadır. 2019'da bu sayının artmasını bekliyoruz. Aynı zamanda ilk defa İstanbul’dan Ohrid'e uçuşlar bu yıl başladı. Çapraz uçuşlarla işlettiğimiz 18 havalimanını birbirine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz."

Alper Ersoy, kendilerine sadece Makedonya'ya gelerek ticari faaliyet gösteren kar amaçlı bir şirket olarak bakmadıklarını, Türkiye'nin ticari elçileri gibi görüp, bunun bilinciyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Makedonya'da sosyal sorumluluk faaliyetleri de yürüttüklerini anlatan Ersoy, "Makedonya'nın geleceğine inanıyoruz. Gelecekte de paydaşlarımız için en yüksek faydayı yaratmak ve iyi bir ülke temsilciği yapmak üzere çalışmayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

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- Heyete özel tanıtım etkinliği

Ziyaret kapsamında, Makedonya-Türkiye Ticaret Odası (MATTO) tarafından ülkenin yatırım, iş ve turizm merkezi olarak tanıtımının gerçekleştirildiği bir etkinlik düzenlendi.

Etkinliğe, Makedonya Ekonomi Bakanı Kreşnik Bekteşi, Dış Yatırımlardan Sorumlu Türk kökenli Devlet Bakanı Adnan Kahil, MATTO Başkanı Aydoğan Ademovski, MATTO üyesi şirket temsilcileri ile her iki ülkenin ekonomi gazetecileri katıldı.

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- Makedonya'daki Türk yatırımları

Alınan bilgiye göre, Makedonya'da Türk şirketlerine birçok fırsat sunuluyor. Makedonya'da yatırım yapan Türk şirketleri için 10 yıl kurumlar vergisi muafiyeti bulunurken, aynı teşvik yatırımcıya kişisel olarak da sunuluyor. Öte yandan ülkede üretim yapıp dünya ülkelerine ihracat yapılması halinde, bu ihracat için KDV ve gümrük vergisi ödenmiyor. Türk şirketlerine ayrıca, belediye verileri muafiyeti, 99 yıllığına düşük bedelle arazi kiralama, doğalgaz, elektrik, su, kanalizasyon gibi altyapı bağlantı yardımları da veriliyor.

Söz konusu avantajlardan faydalanarak Makodonya'ya yatırım yapan şirketler arasında TAV Havalimanları ve Halkbank'ın yanı sıra Türk Hava Yolları, Limak Holding, Cevahir Holding, Acıbadem, Sütaş, Altınbaş, LC Waikiki, Koton, Collezione ve Aselsan gibi şirketler de bulunuyor.

Limak Holding'in, Üsküp'te 50 dönüm üzerine kuracağı yaşam alanı projesi konut, ofis, AVM ve rezidanslardan oluşurken, bu projenin maliyeti de 200 milyon avro civarında. Cevahir Holding'in de Makedonya'da 300 milyon avroluk yatırımla rezidans ve AVM projesi bulunuyor. 42'şer katlı 4 kuleden oluşacak proje, ülkenin en yüksek binaları olacak.

Aselsan, Makedonya'da "Koridor 10" olarak adlandırılan otoyolların üzerinde bulunan gişelerin modernizasyonu ve elektronik ödeme sisteminin uygulanması ihalesini toplam 18,7 milyon avro ile kazanırken, çalışmaların bu yıl içinde tamamlanması bekleniyor.

İlk yurt dışı yatırımında Makedonya'yı tercih eden Sütaş'ın da ülkede yılda 70 milyon litre süt işleme kapasiteli tesisi bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Alper Ersoy Bilal Subaşı halkbank

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