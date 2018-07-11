Halkbank, Makedonya'da liderliği hedefliyor

Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10'undan fazlasına sahip olduklarını vurgulayan Sucubaşı, "30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500'ü aşan çalışanımızla Makedonya'da en hızlı büyüyen banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz liderlik." diye konuştu.

Halkbank Makedonya Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı, burada yaptığı sunumda, Halkbank'ın, Avrupa pazarının giriş kapısı olarak değerlendirilen Makedonya'da 2011'de faaliyetlerine başladığını, şu anda aktif büyüklüğüyle ülkenin 4'üncü büyük bankası olduğunu anlattı.

Ziyarete, Makedonya'da yatırımları bulunan Türk şirketleri de iştirak ederek, tecrübe ve tavsiyelerini basın mensuplarıyla paylaştı.

ÜSKÜP (AA) - Halkbank Makedonya Genel Müdürü Dr. Bilal Sucubaşı, Makedonya finans sektöründe pazarın yüzde 10'undan fazlasına sahip olduklarını belirterek, "30 bini kredi kullanıcısı olmak üzere 200 bine yaklaşan müşterimiz, 500'ü aşan çalışanımızla Makedonya'da en hızlı büyüyen banka olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hedefimiz liderlik." dedi.

"Makedonya ekonomi yönetimi, ülkede yabancı yatırımları artırma kararlılığında. Sağlanan vergi muafiyetleri, stratejik konum, eğitimli iş gücü Makedonya'nın dünyanın her yerinden yatırımcı ilgisi görmesini sağlıyor. NATO ve AB üyeliği sonrasında aynı fırsatlar sunulamayabilir. O yüzden Makedonya'da bugünden yer almak kazançlı olabilir. Türkiye'den birçok şirket, Makedonya'da inşaattan gıda üretimine, otomotiv yan sanayiden hizmete kadar önemli yatırımlara imza attı. Daha fazlası için, bankamız asli görevi olan finans desteğinin dışında danışmanlık gibi birçok başka alanda da hizmet veriyor. Makedonya 2 saatlik kara yoluyla 650 milyonluk pazara rahatlıkla ulaşılabilen bir üs konumunda. Üretim tesislerinin şimdilik kısıtlı olduğu bu ülkede yatırım yapacak iş insanlarımıza destek vermeye devam edeceğiz."

Sucubaşı, Avrupa Birliği ve NATO üyeliğine hazırlanan Makedonya'ya yabancı yatırımcı ilgisinin her geçen gün arttığını belirterek, şunları kaydetti:

TAV Makedonya Genel Müdürü Alper Ersoy da, balkanların tam merkezinde, 500 milyon nüfuslu Avrupa pazarının hemen yanı başında yer alan Makedonya'nın, genç ve eğitimli nüfusu, istikrarlı ekonomik, politik ve hukuki yapısı, Avrupa Birliğine ve NATO'ya aday ülke olması ve Makedonya hükümetinin yapıcı ve iş birlikçi yaklaşımıyla gelecek vaat eden, gelişime açık, stratejik konuma sahip bir ülke olduğunu söyledi.

Balkanların, yatırımları için hedef bölgelerinden birisi olduğunu aktaran Ersoy, Mart 2010'da Üsküp ve Ohrid havalimanlarının işletmesini 20 yıllığına devraldıklarını anımsattı.

Ersoy, Üsküp ve Ohrid havalimanlarına toplamda 120 milyon avroluk yatırım yaptıkları bilgisini vererek, şunları kaydetti:

"Bu iki havalimanını devraldığımızda toplamda sadece 639 bin yolcuya hizmet veriliyordu. Geçen yıl ise Üsküp ve Ohrid'de toplamda 2 milyonun üzerinde yolcuya hizmet sağladık. 2010'dan bugüne yolcu sayımız Üsküp'de yüzde 209, Ohrid ise yüzde 344 artış gösterdi. Bu yıl sonunda sadece Üsküp'te 2 milyon yolcu sayısını aşmayı bekliyoruz. Direk uçuş yapılan destinasyon sayısını 15'den 38'e çıkardık. Üsküp Havalimanı'nı devraldığımızda Türkiye ile Makedonya arasında haftalık 4 uçuş vardı. Bugün Türk Hava Yolları haftada 14, Pegasus 5 olmak üzere haftalık 19 uçuş yapılmaktadır. 2019'da bu sayının artmasını bekliyoruz. Aynı zamanda ilk defa İstanbul’dan Ohrid'e uçuşlar bu yıl başladı. Çapraz uçuşlarla işlettiğimiz 18 havalimanını birbirine bağlamak için yoğun çaba sarf ediyoruz."