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Halkbank'ın aktif büyüklüğü 387.3 milyar liraya ulaştı    

FİNANS HABERLERİ  | 09.11.2018 09:49 | Son Güncelleme

  Halkbank'ın aktif büyüklüğü 2017 yılının sonuna göre yüzde 26.8 artışla 387.3 milyar liraya yükseldi.

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 387.3 milyar liraya ulaştı    

Elif Varan / İstanbul, 9 Kasım (DHA) - Halkbank'ın aktif büyüklüğü 2017 yılının sonuna göre yüzde 26.8 artışla 387.3 milyar liraya yükseldi.
Halkbank’ın toplam mevduatı aynı dönemde yüzde 23.8 artışla 239.2 milyar liraya ulaştı.
Banka’nın toplam kredileri de üçüncü çeyrek sonunda, 2017 yılsonuna göre yüzde 34.4 artışla 350.3 milyar liraya yükseldi.
KOBİ kredilerinin de dahil olduğu ticari kredileri, 2017 yıl sonuna göre yüzde 34.9 artış göstererek 217 milyar liraya ulaşan Halkbank’ın KOBİ kredileri pazar payı yüzde 15.2 olarak gerçekleşti. Banka’nın 9 aylık net kârı ise 2.2 milyar lira oldu.
Türk Bankacılık sektörünün yılın üçüncü çeyreğinde, finansal istikrarın yeniden tesisinde zorlu bir dönemi başarıyla yönettiğini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan şöyle devam etti:
“Bankacılık sektörü, her türlü finansal riski yönetebilen güçlü mali altyapısıyla ekonominin en güçlü dayanaklarından biri olduğunu bir kez daha göstermiştir.
“Finansal dalgalanmaları geride bıraktığımız süreçte herhangi bir likidite daralmasının yaşanmaması sektörümüzün önceliği olmuş, geri ödemelerin vadelendirilmesi konusunda getirdiğimiz esneklikler piyasalara güven vermiştir.
“Türkiye Bankalar Birliği’nin aynı dönemde aldığı kredi vadelendirmesine ilişkin tavsiye niteliğindeki kararı da yatırım ve üretim sürekliliğine önemli bir katkıda bulunmuştur.
“Dengeleme sürecinde özel sektörün Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı’na hızla verdiği olumlu yanıt, dalgalanmanın geçici olacağına inancın bir göstergesiydi.
“Bizim sanayisi yüksek teknolojili üretimde uzmanlaşmış, yerli ve milli üretimle dışa bağımlılığını en aza indirmiş Türkiye idealine olan inancımız tamdır.
“Enflasyonla mücadelenin bir gereği olarak, faiz oranlarının aşağı yönlü değişimi için çalışıyoruz.
“Yerli ve milli üretimde önemli bir farkındalığın oluşmasını sağlayan bu dönemin sonunda, Türkiye’nin yeni bir başarı hikâyesi daha yazacağına yürekten inanmaktayız.
“Büyük bölümünü sahada, müşterilerimizle omuz omuza geçirdiğimiz bir yılı daha geride bırakmak üzereyiz. Ürün ve hizmet kalitemizi geliştirmek üzere attığımız her adımın, reel sektöre fayda sağladığına bir kez daha şahit olmaktayız.
“Bu adımların yanı sıra, reel sektörün dönemsel ihtiyaçlarına uygun yeniden vadelendirme çözümlerinde de öncü bankalardan biriyiz.
“Bugüne kadar olduğu gibi, esnaf ve KOBİ’ler başta olmak üzere, müşterilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz.” (Fotoğraflı)

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