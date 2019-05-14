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Halkbank'ın aktif büyüklüğü 407 milyar liraya yükseldi

FİNANS HABERLERİ  | 14.05.2019 10:26 | Son Güncelleme

Halkbank'ın aktif büyüklüğü, yılın ilk çeyreğinde, 2018 yılsonuna göre yüzde 7.6 yükselerek 407 milyar liraya ulaştı.

Halkbank'ın aktif büyüklüğü 407 milyar liraya yükseldi

İstanbul, 14 Mayıs (DHA) - Halkbank'ın aktif büyüklüğü, yılın ilk çeyreğinde, 2018 yılsonuna göre yüzde 7.6 yükselerek 407 milyar liraya ulaştı.
Halkbank'tan yapılan açıklamada, "Halkbank yılın ilk çeyreğinde toplam kredilerini 2018 yılsonuna göre yüzde 8.0 artırarak 369.6 milyar liraya yükseltti. KOBİ kredilerini de içeren nakdi ticari kredileri aynı dönemde yüzde 10.7 artışla 236.4 liraya yükselen Halkbank, KOBİ kredileri alanındaki pazar payını da yüzde 17.3’e taşıdı. Aynı dönemde toplam mevduatı yüzde 8.4 artışla 269.7 milyar liraya ulaşan bankanın aktif büyüklüğü ise yüzde 7.6 yükselerek 407 milyar liraya ulaştı" denildi.
Yılın ilk çeyreğinde Eskişehir, Gaziantep, Denizli ve Adana'daki Üreten Türkiye Buluşmaları’nda 3 bin dolayında esnaf, KOBİ’ler ve sanayiciler ile bir araya geldiklerini ve müşterileriyle birebir temas halinde olmayı sürdürdüklerini belirten Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Bankacılık sektörü; uluslararası gelişmeleri yakından takip eden ve piyasa ihtiyaçlarına yönelik etkin çözümler üreten ekonomi yönetimimizin öncülüğünde yılın ilk çeyreğini başarıyla geride bıraktı. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle hayata geçen KOBİ Değer Kredisi - 1 ve 2 paketleri başta olmak üzere, hayata geçen her yeni ürün özel sektöre güç verdi" dedi ve ekledi:
"Yılın ilk çeyreğinde özel sektörün nakit akışını düzenlemeye yönelik önemli tedbirlerin hızla olumlu sonuç vermeye başladığını hep birlikte gördük. Ekonomik reformların etkilerini daha yakından hissetmeye başlayacağımız yılın ikinci yarısında da özel sektörün yanında olacağız. Kaynak çeşitliliğimizi artıracak önemli çalışmalar yürüttüğümüz bu dönemde de müşterilerimize destek olmayı sürdüreceğiz."
Yatırımcıların getirilerini koruma altına aldıkları bu yenilikçi tahvil ihracının gördüğü ilgiden memnun olduklarını belirten Arslan, "Yatırımcılarımıza sermaye piyasalarında en verimli yatırım olanaklarını sağlamayı amaçlıyoruz. Kaynak çeşitliliğimize katkı veren bu ihraç, yatırımcılarımıza yüksek getiri güvencesi sunmuştur. Gelecek dönemde yenilikçi tahvil ve bono ihraçlarını sürdürerek, sermaye piyasalarındaki öncü oyunculardan biri olmaya devam edeceğiz" diye ekledi. (Tablo)

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