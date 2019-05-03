Halkbank'ın Kuzey Makedonya'daki şubesine girişimciliğe katkı ödülü

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp) Orta ve Güneydoğu Avrupa’da girişimciliğin geliştirilmesine katkı sağlayanlara verilen "Yüzyılın Yaratıcıları" ödülüne layık görüldü.

Başkent Üsküp'te bir otelde düzenlenen etkinliğe Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, yerli işletmeler için yatırım ortamını iyileştirmek için Regülasyonlardan Sorumlu Bakanı Zoran Şapuriç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası "Yüzyılın Yaratıcıları" Komitesi Başkanı Sinişa Zaric, yılda bir kere girişimciliğin gelişmesine en büyük desteği veren kurum ve kişileri ödüllendirdiklerini kaydetti.

Halkbank'ın ülkede faaliyet göstermesi ile birlikte bankacılık hizmetlerinde de artış görüldüğünü ifade eden Zaric, "Halkbank Üsküp 2018 yılında Makedonya'daki bankacılık sektöründe girişimciliğin geliştirilmesinde öncü olarak kabul edildi." dedi.

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı da girişimcileri destekleyen yatırım olarak değerlendirilmiş olmanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi.