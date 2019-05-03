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Halkbank'ın Kuzey Makedonya'daki şubesine girişimciliğe katkı ödülü

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 18:25 | Son Güncelleme

Halkbank'ın Kuzey Makedonya'daki şubesine girişimciliğe katkı ödülü

Kuzey Makedonya'da faaliyet gösteren Halkbank AD Skopje (Halkbank Üsküp) Orta ve Güneydoğu Avrupa’da girişimciliğin geliştirilmesine katkı sağlayanlara verilen "Yüzyılın Yaratıcıları" ödülüne layık görüldü.

Başkent Üsküp'te bir otelde düzenlenen etkinliğe Kuzey Makedonya'nın Dış Yatırımlardan Sorumlu Devlet Bakanı Elvin Hasan, yerli işletmeler için yatırım ortamını iyileştirmek için Regülasyonlardan Sorumlu Bakanı Zoran Şapuriç, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Uluslararası "Yüzyılın Yaratıcıları" Komitesi Başkanı Sinişa Zaric, yılda bir kere girişimciliğin gelişmesine en büyük desteği veren kurum ve kişileri ödüllendirdiklerini kaydetti.

Halkbank'ın ülkede faaliyet göstermesi ile birlikte bankacılık hizmetlerinde de artış görüldüğünü ifade eden Zaric, "Halkbank Üsküp 2018 yılında Makedonya'daki bankacılık sektöründe girişimciliğin geliştirilmesinde öncü olarak kabul edildi." dedi.

Halkbank Üsküp İcra Kurulu Başkanı Bilal Sucubaşı da girişimcileri destekleyen yatırım olarak değerlendirilmiş olmanın kendileri için onur verici olduğunu söyledi.

Halkbank olarak yaklaşık 25 yıldır Kuzey Makedonya'daki ekonomik pazarda faaliyet gösterdiklerini aktaran Sucubaşı, "Bu süreç içerisinde mümkün olduğunca, elimizden geldiğince ağırlıklı olarak küçük ve orta ölçekli işletmeler başta olmak üzere Makedonya ekonomisine elimizden gelen katkıyı sağlamaya çalışıyoruz. Bunu bizim söylememizden ziyade bunu otoritenin söylüyor olması bizi fazlasıyla mutlu etti." diye konuştu.

Uluslararası ekonomi forumu "Perspektivi"nin yönetim kurulu başkanı Vinko Kyuro ise ülkedeki bankacılık sektörünün analizi yapıldığında, Halkbank'ın vatandaşlara ve şirketlere hizmet veren en başarılı ve en kaliteli banka olarak ön plana çıktığını vurguladı.

Ödül her yıl "Orta ve Güneydoğu Avrupa'daki Girişimcilerin Bölgesel Zirvesi - En iyi 300" kapsamında "Perspektivi" forumu ile Uluslararası "Yüzyılın Yaratıcıları" Komitesi tarafından veriliyor.

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