FİNANS

Halkbank’tan 120 ay vadeli Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

FİNANS HABERLERİ  | 18.06.2019 11:44 | Son Güncelleme

Halkbank’tan 120 ay vadeli Enflasyona Endeksli Konut Kredisi

İstanbul, 18 Haziran (DHA)

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