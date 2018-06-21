Halkbank'tan çay üreticisine destek

RİZE (AA) - Halkbank ile Rize Ticaret Borsası (RTB) arasında, kredi kullanımına fırsat sunan "Çay Sektörü Destek Paketi" protokolü imzalandı.

Borsa binasında düzenlenen imza töreninde konuşan RTB Başkanı Mehmet Erdoğan, Halkbank'ın reel sektörün ihtiyaçlarına yönelik geliştirdiği bankacılık hizmetlerinin çay üreticilerini memnun ettiğini belirtti.

Dünyanın en büyük çay üreticisi beş ülkeden biri olarak ihracatta ciddi bir pazar payına sahip olduklarını söyleyen Erdoğan, "Türk çayının kalitesini ve bilinirliğini artırma noktasında yaptığımız yatırımlarla ve projelerle bu payı daha da artırmayı hedefliyoruz." dedi.

Halkbank Trabzon Bölge Koordinatörü Erdoğan Başıhoş ise çay sektörünün gerek firma sayısı gerekse pazar hacmi bakımından büyüyen ve potansiyeli artan bir sektör olduğunu belirtti.

Çayın ekonomik değeri yüksek bir ürün olduğunu ifade eden Başıhoş, şunları kaydetti:

"Yetiştirme, bakım, toplama, taşıma ve yükleme süreçlerinin tamamında önemli bir istihdam alanı sağlıyor. Bölge ekonomisi için böylesine büyük önem taşıyan üreticilerimizin uluslararası kalite standartlarında yüksek teknolojili üretim yapmalarına destek vermeyi amaçlıyoruz. Çay Sektörü Destek Paketi’nden yararlanan müşterilerimizin, üretimden atıkların değerlendirilmesine kadar gerçekleştirecekleri verimlilik artırıcı yeni yatırımların bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. 1 milyon liraya kadar limit tahsisi sunan 'Çay Sektörü Destek Paketi' 18 ay vade seçeneğinin yanı sıra 3 aya kadar ödemesiz dönem imkanı sağlayacak. Avantajlı faiz oranlarıyla çay üreticisi firmalara düşük maliyetli finansman imkanı sunan kredi kapsamında, firma sahiplerine 1 yıllık ferdi kaza sigortası da hediye edilecek."

