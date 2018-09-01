FİNANS

Halkbank’tan döviz kuru açıklaması

FİNANS HABERLERİ  | 01.09.2018 16:58 | Son Güncelleme

Halkbank’tan döviz kuru açıklaması

İstanbul, 1 Eylül (DHA)

PARTNERArşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...Arşivde ortaya çıktı! İlk kez göreceksiniz...
Antalya turizminde ağustos rekoruAntalya turizminde ağustos rekoru
BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükselttiBTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

Havalar ne zaman serinleyecek? Meteoroloji'nin hava durumuyla ilgili son dakika tahminleri

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

ABD'ye peş peşe tepkiler! ‘Olabilecek en kötü karardır’

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Son dakika! Elektrik ve doğalgaza zam

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde spekülatif fiyat artışı denetimi

Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

Halkbank'ın resmi sitesinde dolar kur rakamını gören şaştı kaldı

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Halkbank'tan yeni dolar kuru açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
9 ilin peynirleri Bitlis'teki fuarda sergileniyor

9 ilin peynirleri Bitlis'teki fuarda sergileniyor

Antalya turizminde ağustos rekoru

Antalya turizminde ağustos rekoru

BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

BTSO Başkanı Burkay: Gıda sektörü ihracatta çıtayı yükseltti

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

Ticaret Bakanlığı'ndan 81 ilde eş zamanlı denetim

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

KTO'dan AVM'lere 'dövizi bırakın TL'ye dönün' çağrısı

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

Bereket Enerji Grubu'nun yeni CEO'su belli oldu

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.