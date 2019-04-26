Halkbank'tan enflasyon korumalı iki hesap

İSTANBUL (AA) - Halkbank mevduat müşterilerinin TL tasarruflarını enflasyon karşısında korumayı amaçlayarak, tasarruf mevduat sahiplerine özel iki yeni mevduat ürünü geliştirdi.

Halkbank'tan yapılan açıklamaya göre, mevduat müşterilerinin TL tasarruflarını enflasyon karşısında korumayı amaçlayan Halkbank, tasarruf mevduat sahiplerine özel iki yeni mevduat ürünü geliştirdi.

"Enflasyona Endeksli Koruyan Mevduat Hesabı", 92-370 gün vade aralığında açılabilen hesapta "hesap açılışında belirlenen oran" ile "vade sonundaki Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranı + ilave marj oranı" karşılaştırılıyor ve hangi oran yüksek ise o oran üzerinden faiz tahakkuk ettiriliyor. Hesaptan para çekildiğinde hesabın faiz oranı ve vade başı/vade sonu bozulmuyor, faiz hesapta kalan tutar üzerinden hesaplanıyor.

"Enflasyon Korumalı Ara Dönem Ödemeli Mevduat Hesabı" ile yatırımlarını uzun vadeli olarak TL’de değerlendirmek isteyenlere yeni bir seçenek sunuluyor. Müşteriler, 365-370 gün vadeli olarak açtırdıkları mevduat hesabı ile 3 aylık ara dönemlerde ya da vade sonunda getiri elde etme imkânı kazanıyor. Üründe, TÜFE’ye endeksli oran, ara dönem ödeme tarihlerinde ya da vade sonunda TÜİK tarafından açıklanan en güncel TÜFE endeksi yıllık değişim oranına banka tarafından belirlenen ilave marj oranının eklenmesiyle belirleniyor.