FİNANS

Halkbank'tan esnafa özel Paraf ayrıcalığı

FİNANS HABERLERİ  | 19.06.2018 16:46 | Son Güncelleme

Esnaf ve sanatkarlar, 50 bin TL’ye kadar limitli Paraf Esnaf ile nakit akışlarını düzenleyip tedarikçi firma limit özelliği sayesinde de mal ve hizmet alımlarında çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecek - Halkbank Genel Müdürü Arslan: - "Esnaf ve sanatkarlarımız, Paraf Esnaf'la yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebilecek"

İSTANBUL (AA) - Halkbank, esnafa özel geliştirdiği ticari kredi kartı Paraf Esnaf’ı hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana sağladığı özel desteklerle esnaf ve sanatkarın yanında olan Halkbank, şimdi de esnafa özel geliştirdiği ticari kredi kartı Paraf Esnaf’ı hizmete sundu.

Esnaf ve sanatkarlar, 50 bin TL’ye kadar limitli Paraf Esnaf ile nakit akışlarını düzenleyip tedarikçi firma limit özelliği sayesinde de mal ve hizmet alımlarında çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecek.

\

- "Esnaf nakit akışını Paraf Esnaf’la düzenleyecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Paraf Esnaf’ın diğer ticari kartlardan farklı olarak, esnafa özel olarak geliştirildiğine dikkati çekerek, "Halkbank olarak 80 yıldır esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyor ve Paraf Esnaf ile bir üst aşamaya taşıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmelerine yönelik olarak sunmuş olduğumuz Paraf Esnaf’ın birçok özelliği var. Esnaf ve sanatkarlarımız, Paraf Esnaf'la yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebilecek, ayrıca Paraf Esnaf ile yapacakları işlemler karşılığında ParafPara da kazanabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Halkbank'ın yenilikçi yaklaşımıyla geliştirilen Paraf Esnaf kart ile esnafın, nakit akışını daha rahat düzenleyebileceğini belirten Arslan, sektörde bir ilk olan "limit geçişkenliği" özelliğiyle esnaf ve sanatkarlara Paraf Esnaf limitini istediği gibi kullanma imkanı verdiklerini aktardı.

Arslan, şunları kaydetti:

"Esnafımız, tedarikçi firma limitinin yetersiz kalması durumunda Paraf Esnaf kartın genel limitinden de kullanım yapabilme seçeneğine sahip olacak, ayrıca nakit ihtiyacı olduğunda nakit avans özelliği sayesinde de ihtiyacını karşılayabilecektir. Ayrıca, kredi hesaplarına tanımlanan Paraf Esnaf kart ile acil nakit ihtiyaçlarını tüm Halkbank ATM’leri aracılığıyla kredili mevduat hesaplarından da kolaylıkla çekebilecektir. Tüm bu özellikleriyle ayrıcalıklı bir ticari kart olan Paraf Esnaf’ın büyük ilgi göreceğine inanıyoruz."

PARTNERLastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...Lastiği söküp kola doldurdu! Bakın sonunda ne oldu...
Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurduGençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu
Kanatlı etinde yeni pazar ÇinKanatlı etinde yeni pazar Çin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
halkbank Paraf Esnaf

En Çok Okunan Haberler

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Binlerce Suriyeli 24 Haziran seçimlerinde oy kullanacak!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Gabar Dağı ve Siirt'ten kahreden şehit haberi!

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Emekliye Temmuz ayında ek zam müjdesi

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yükselen dolara Mehmet Şimşek'ten yorum!

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Yanlış kesilen HGS parasını geri aldı

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Kilosu 5 bin eurodan satılıyor! Dünyanın en pahalısı

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

İstanbul'u solladı! Burada yatırım yapan kazandı

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Yerli otomobilin CEO'su belli oldu! Mehmet Gürcan Karakaş kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Emeklilere ikramiyenin verileceği tarih belli oldu

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Beyaz ette büyük kriz! 20 günlük tavuk kaldı

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Merkez Bankası'nın faiz kararı belli oldu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Gençlik programı CaseCampus'un mezunlarından 60 kişi kendi girişimini kurdu

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

Kanatlı etinde yeni pazar Çin

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

DİSK-AR: Gerçek işsiz sayısı altı milyon, geniş tanımlı işsizlik yüzde 17.7

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Sürdürülebilir Kalkınma Derneği Başkanı Ebru Dildar Edin

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

Hulusi Acar MediaMarkt Türkiye COO görevine getirildi

Hepsiburada yeni finansal fırsatlar sunmayı hedefliyor

Hepsiburada yeni finansal fırsatlar sunmayı hedefliyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.