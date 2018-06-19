Halkbank'tan esnafa özel Paraf ayrıcalığı

İSTANBUL (AA) - Halkbank, esnafa özel geliştirdiği ticari kredi kartı Paraf Esnaf’ı hizmete sundu.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, kurulduğu günden bu yana sağladığı özel desteklerle esnaf ve sanatkarın yanında olan Halkbank, şimdi de esnafa özel geliştirdiği ticari kredi kartı Paraf Esnaf’ı hizmete sundu.

Esnaf ve sanatkarlar, 50 bin TL’ye kadar limitli Paraf Esnaf ile nakit akışlarını düzenleyip tedarikçi firma limit özelliği sayesinde de mal ve hizmet alımlarında çalıştıkları tedarikçilerden avantajlar sağlayabilecek.

\

- "Esnaf nakit akışını Paraf Esnaf’la düzenleyecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Paraf Esnaf’ın diğer ticari kartlardan farklı olarak, esnafa özel olarak geliştirildiğine dikkati çekerek, "Halkbank olarak 80 yıldır esnaf ve sanatkarlarımıza verdiğimiz desteklere bir yenisini daha ekliyor ve Paraf Esnaf ile bir üst aşamaya taşıyoruz. Esnaf ve sanatkarlarımızın tüm ihtiyaçlarını rahatça karşılayabilmelerine yönelik olarak sunmuş olduğumuz Paraf Esnaf’ın birçok özelliği var. Esnaf ve sanatkarlarımız, Paraf Esnaf'la yaptıkları işlemleri peşin, eşit taksitli veya esnek vade ve tutarlarda gerçekleştirebilecek, ayrıca Paraf Esnaf ile yapacakları işlemler karşılığında ParafPara da kazanabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.